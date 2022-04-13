Медведчука в "ПМР" встречали агенты ФСБ: новые детали задержания кума Путина

Виктор Медведчук

Нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука задержали в тот момент, когда он пытался выехать за пределы Украины.

Его должны были встречать двое сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его данным, российская спецслужба организовала эту операцию вместе с криминалитетом Украины.

Глава СБУ говорит, что бегство кума Владимира Путина готовили по воде через непризнанное Приднестровье.

"Медвечука под видом солдата ВСУ хотели довезти лодкой до границы, где ее ждала группа, которая должна была переправить его в Москву. СБУ задержала Медвечука по пути от Киева на выезде из области. Его сопровождали украинские правоохранители, отвечающие за свои действия", - добавил Баканов.

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