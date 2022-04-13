УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Медведчука в "ПМР" встречали агенты ФСБ: новые детали задержания кума Путина

13 апреля 2022, 19:33

Российская спецслужба организовала операцию по эвакуации Виктора Медведчука.

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука задержали в тот момент, когда он пытался выехать за пределы Украины.

Его должны были встречать двое сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По его данным, российская спецслужба организовала эту операцию вместе с криминалитетом Украины.

Глава СБУ говорит, что бегство кума Владимира Путина готовили по воде через непризнанное Приднестровье.

"Медвечука под видом солдата ВСУ хотели довезти лодкой до границы, где ее ждала группа, которая должна была переправить его в Москву. СБУ задержала Медвечука по пути от Киева на выезде из области. Его сопровождали украинские правоохранители, отвечающие за свои действия", - добавил Баканов.

Новость обновляется.

viber
Виктор Медведчук Иван Баканов
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2022: Стрельцам – зависть, Козерогам – ошибки прошлого, Рыбам – врагиГороскоп на сегодня, 11 апреля 2022: Стрельцам – зависть, Козерогам – ошибки прошлого, Рыбам – враги Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе УкраиныПолнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Теперь официально: Снежану Егорову внесли в список госизменниковТеперь официально: Снежану Егорову внесли в список госизменников Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду
Поддержите Главред

Последние новости

19:33

Медведчука в "ПМР" встречали агенты ФСБ: новые детали задержания кума Путина

19:25

Несмотря на опасность в Киев уже вернулось две трети жителей - Кличко

19:15

Комбат Азова предложил прорыв на Мариуполь и объяснил, что нужно для защиты городаВидео

19:07

Зеленский отвесил леща Штайнмайеру, но это не испортит отношений Украины и Германиимнение

19:06

В колонне всегда ехал первым: священник спас из-под обстрелов более 1500 человек в Киевской области

Реклама
19:05

"Это на плечах всех. Мы об этом думаем": Горбунов хочет усыновить осиротевшего на войне ребенкаВидео

18:59

В Украине обнародовали фото и имена российских оккупантов, которые совершили зверства в УкраинеВидео

18:52

"Их лица должны знать все!": Горбунов показал оккупантов, которые творили зверства на Киевщине

18:41

Идет период тяжелых боев: известный астролог назвал месяц окончания войны - гороскоп для УкраиныВидео

18:40

"Битва будет тяжелой": Ермак призвал жителей эвакуироваться с ДонбассаВидео

18:24

Новая Изоляция: на Херсонщине рашисты жестоко пытают украинцев в тюрьмеВидео

18:11

Армия Украины ведет наступление в Херсонской области – АрестовичВидео

18:01

Работают украинские саперы: оккупанты недосчитались более 20 танков на Востоке

17:55

В Украине продлят военное положение: чего ожидать

17:43

В ОП пнули "политический труп" Медведева и ответили на угрозы из-за МедведчукаВидео

17:41

Россия споткнулась и увязла: чем важна битва за Мариупольмнение

17:39

Объявилась жена Медведчука Оксана Марченко и грозно обратилась к ЗеленскомуВидео

17:15

Насиловали детей на всех захваченных территориях: новые факты о зверствах рашистов

17:11

"Он не гражданин России": в Кремле начали "угрожать" Киеву из-за задержания МедведчукаВидео

16:50

"Убийцы танков" уже в Украине: ВСУ вооружили американскими дронами-камикадзеВидео

Реклама
16:48

Миф о "братских народах" рухнул после Крыма и Донбасса: в МИД Украины разнесли резкие слова Макрона

16:42

В Украине подорожали бензин и дизель: какие сейчас ценыВидео

16:32

Полное энергетическое эмбарго: у Зеленского анонсировали новые санкции против РФВидео

16:19

Голливудский актер украинского происхождения готовит борщ для беженцев на польской границеВидео

16:17

Новая война к 9 мая, или Почему Путин хочет защищать Беларусь от Западамнение

16:12

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:03

ВСУ уничтожили два российских самолета, которые бомбили Харьков

15:58

Задержание Медведчука: у Зеленского объяснили, что ждет кума ПутинаВидео

15:42

Достанут до Калуги и Липецка: США планируют вооружить Украину мощными ракетамиВидео

15:34

Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоВидео

15:30

Мариуполь под контролем ВСУ, но Россия уже пытается готовить в городе "парад" к 9 маяВидео

15:27

"Если бы не эта история с Украиной": Макаревич рассказал, как Россия испоганила ему жизнь

15:26

Криптовалюта - инвестиционная причуда или инвестиционный инструмент? новости компании

15:20

"Можно забанить Полякову, но ее голос никогда": Ефросинина поделилась нереальной колыбельнойВидео

15:09

Лидирует Оксана Марченко: Григорий Решетник анонсировал кастинг на главную героиню "Холостячки"

15:08

Путин стягивает на Донбасс войска, количество которых будет больше сил ВСУ в 5 раз – The TimesВидео

14:41

Меню на Страстную неделю 2022: что можно есть и готовить, чтобы привлечь удачу и здоровьеВидео

14:40

До мурашек: Тина Кароль, Юлия Санина и Дорофеева исполнили "Червону калину" на стадионе в ВаршавеВидео

14:37

"Дом с 17 века": в сети показали дом оккупанта, который мародерил в Буче

14:27

России позарез нужна эвтаназия: почему РФ должна распасться на 20-30 государствмнение

Реклама
14:12

Битва за Донбасс и на юге в сторону Мариуполя и Крыма: в НАТО назвали сценарий нового этапа войныВидео

14:10

Накипь из чайника - суперудобрение для рассады и цветов: в чем польза и как применять

14:00

Love is: когда жена футболиста пакует дроны для ЗСУ

13:34

Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в средине апреля

13:25

Германия будет предоставлять Украине тяжелое вооружение: коалиция согласовала поставкиВидео

13:12

Военные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс

12:51

Украине нужны танки и гаубицы, а не похлопывания по плечу и запоздалый визит Штайнмайерамнение

12:49

Трагедия в семье Alyona Alyona - рашисты убили кума артистки

12:42

Больше не сможет обстреливать мирные города: ВСУ отобрали у оккупантов полностью заряженный ГрадВидео

12:30

Планы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует УкраинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять