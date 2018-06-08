В США против Манафорта выдвинули новые обвинения

Против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника в США выдвинули новые обвинения.

"Обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию. 5 июня Мюллер обвинил Манафорта в попытке повлиять на свидетелей по его делу, заявляя, что Манафорт и другое лицо пытались связаться со свидетелями, чтобы получить фальшивое свидетельство о работе, проведенной для Украины", — пишет Bloomberg.

При этом в новых обвинениях идентифицировали второе лицо — им оказался Константин Килимник. Его обвинили в препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию.

Напомним, Пол Манафорт среди прочего обвиняется в связях с российской разведкой.

Ранее CNN выяснило, какой срок грозит Манафорту. Политтехнолог обвиняется в разных судах по двум разным делам.

Как известно, сенаторы США потребовали от Украины объяснений по "блокированию дела Манафорта".