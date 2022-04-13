Планы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует Украина

США готовят военную помощь Украине и прогнозируют затяжные бои на Донбассе / Минобороны Украины

В США ожидают, что бои между армией Украины и войсками РФ на Донбассе могут затянуться надолго. В Вашингтоне не должны думать, что Москва изменит свою жесткую тактику. Американское государство намерено оказать помощь Киеву в сфере безопасности в виде предоставления оружия, которое запросили украинские власти. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе своего брифинга во вторник, 12 апреля, спикер американской администрации, комментируя планы РФ по окружению ВСУ на Донбассе, сказала о том, что американцы прогнозируют затяжные бои в зоне ООС. Россия вряд ли изменит свою жесткую позицию.

Читайте такжеЗахватить весь Донбасс под "ЛДНР" и назвать это "победой": на Луганщине рассказали о плане РФ"Мы также ожидаем, что этот этап конфликта может затянуться надолго. И у нас не должно быть иллюзий, что Россия скорректирует свою жестокую тактику", - полагает Псаки.

Кроме того, она считает, что российские войска продолжат наносить воздушные и ракетные удары по другим регионам Украины, чтобы максимально ослабить государство.

Вследствие этого, по словам Псаки, американцы продолжат помогать Украине в сфере безопасности. Вашингтон работает над поставками Киеву артиллерии из запасов США и оптимизацией переброски оружия от других союзников.

"Мы рассматриваем и анализируем запросы украинского руководства. На прошлой неделе у них был телефонный разговор с нашим главой Объединенного комитета начальников штабов и нашим советником по национальной безопасности – двухчасовой разговор, во время которого они просмотрели пункты из этого списка... Мы работаем над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые они недавно запросили в переговорах между нашими правительствами", - подчеркнула Джен Псаки.

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Ситуация на Донбассе

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 9 апреля сделал заявление о том, что Россия начала первый этап наступления на Донбасс. Захватчики ожидают подкрепления для продолжения атаки. Они попытаются наступать одновременно с северного и южного направлений.

В разведке Министерства обороны Великобритании ранее заявили о том, что боевые действия на востоке Украины будут усиливаться. Эскалация прогнозируется в ближайшие 2-3 недели. По данным британцев, россияне планируют сконцентрироваться на Донецкой и Луганской областях и возобновить продвижение в Краматорск. Также они намерены вести бои в Херсоне и Николаеве.

Представитель Украины в ТКГ Денис Гармаш считает, что если ВСУ победят на Донбассе, то украинские войска будут гнать российских оккупантов "уже до территории России". Однако, по его мнению, пока Россия существует в форме так называемой "империи", покоя украинскому государству не будет.

Американский телеканал СNN сообщал, что возле поселка Матвеев Курган в Ростовской области была зафиксирована российская военная колонна. Она двигалась на северо-запад в сторону Донбасса.

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