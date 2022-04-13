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Сколько еще продлится война в Украине: назван решающий фактор - он проявится в течение месяца

13 апреля 2022, 09:15

У РФ достаточно оружия, чтобы воевать до конца года. Но нет офицеров и солдат. При этом скоро россиянки узнают, сколько их мужей и сыновей не вернутся с войны.

Путин, война
Путин не сможет пополнить свою армию без запугиваний призывников / Коллаж Reuters

Россия может продолжать войну в Украине до конца года. Возвращение российских войск в Киев, скорее всего, вообще не будет частью кремлевской военной стратегии. РФ сосредоточит свои силы в восточных и южных регионах страны. При этом ход войны России против Украины будет зависеть от внутриполитического фактора в стране-агрессоре, а результат определится в ближайшие дни и недели.

Такое мнение в интервью изданию BBC озвучил один из самых влиятельных журналистов-расследователей Христо Грозев из группы Bellingcat.

По его словам, у россиян еще достаточно оружия.

"Если учитывать только военную сторону дела, то они могут продолжить эту войну до конца года, несмотря на потерю 15% своих истребителей и вертолетов. У них остается еще 85%. По нашим оценкам, они потеряли уже почти 30% батальонных тактических групп. Это огромная доля. Россияне имеют еще много техники, но не имеют достаточно офицеров и солдат", – объяснил Грозев.

Эксперт отметил, что с военной точки зрения РФ может продолжить войну, но уже не в сторону Киева и запада Украины, а только на территории востока и юга.

"Но даже ради этого ей придется организовать мобилизацию или каким-то другим способом добавить к тем военнослужащим, которые есть сейчас, еще не менее 150-200 тысяч", – считает журналист.

Грозев уверен, что Кремль не сможет пополнить свою армию без запугиваний призывников для подписания контрактов. А это приведет к политическим потрясениям в стране.

Расследователь предполагает, что уже через несколько месяцев россиянки узнают, сколько их мужей и сыновей не вернутся с войны.

"В РФ потери в таком количестве всегда приводили к социальному кризису. Поэтому я думаю, что Кремлю будет практически невозможно пополнить то необходимое количество военных, когда обнародуют реальные потери на фронте. Ожидаю, что это произойдет в течение месяца", – сказал журналист.

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Грозев подчеркнул, что исход войны "определяется сейчас, в ближайшие дни и недели". Поэтому запад должен продолжать предоставлять оружие Украине.

"Очень многое зависит от того, насколько украинское войско сможет остановить и оказать давление, чтобы российская армия не могла продолжить наступление на юге и востоке, насколько оно будет готово к прекращению этих зверств. Это зависит именно от способности Украины ежедневно защищаться", – сказал журналист.

Битва за Донбасс

7 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что именно битва за Донбасс станет ключевой в сражении с Россией. От нее будет зависеть дальнейший ход войны в Украине.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны с Российской Федерацией.

10 апреля стало известно, что Россия уже запустила первый этап наступления своих войск на Донецкую и Луганскую области.

В Министерстве внутренних дел заявили, что "большое сражение за Донбасс" уже началось, ведь там в течение длительного времени активно идут бои.

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11 апреля Арестович заявил, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе резко ухудшилась погода. Из-за регулярных дождей российским оккупантам будет труднее наступать на позиции защитников Украины.

Отметим, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что освобождение Донбасса и Крыма от российских оккупантов на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии (примерно 10-15 тысяч человек).

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