Расследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансом

Расследователь группы Bellingcat предсказал скорый конец войны в Украине / Фото Reuters

Россия может продолжать войну на востоке и юге Украины, но для этого ей необходимо будет провести новую мобилизацию. С политической точки зрения война закончится через месяц.

С таким заявлением выступил ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, в интервью BBC Украина.

Эксперт отметил, что российскую армию нужно будет пополнить на 150-200 тыс. Однако это невозможно сделать за счет контрактников. Он считает, что у РФ достаточно ресурсов продолжать эту войну до конца года.

"Россия уже потеряла более 15% своего военного потенциала, однако у нее остается еще 80-85%, и она может это продолжить. РФ имеет достаточно техники, например танков, но не имеет обученных солдат. По нашим подсчетам, российская армия потеряла более 30 батальонно-тактических групп, а это большое количество личного состава – огромный процент от всего своего состава", - напомнил эксперт.

Читайте такжеПереворот в РФ невозможен, но есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится - экспертГрозев прогнозирует, что с политической точки зрения война продлится месяц, ведь русские матери и жены узнают, сколько сыновей и мужей не вернется с войны.

Когда закончится война в Украине

Как сообщал Главред, ранее астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.

Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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