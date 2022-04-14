Грозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезни

В течение 20 лет Путин пытается исчезнуть из горизонта СМИ, когда есть негативные новости / Коллаж Reuters, pixaby

Слухи о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин смертельно болен, могут повлиять на готовность российских военных выполнять его самые страшные приказы. В частности, о применении химического или ядерного оружия в войне России против Украины.

Об этом в интервью BBC Украина заявил журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, важен не сам факт того, что происходит со здоровьем Путина на самом деле, а то, что слухи сеют сомнения не только среди простых россиян, но и среди военных.

"Любое такое сомнение в его, так сказать, долголетии уменьшает шансы и риски, что будут исполнены самые страшные приказы, например, по применению химического и ядерного оружия", – считает Грозев.

От одних только слухов о болезни Путина "безопаснее всему миру".

Комментируя отсутствие президента РФ на публике, Грозев подчеркнул, что это тоже может свидетельствовать о том, что Путин находится в бункере, а его планы по Украине идут совсем не так, как надеялись в Москве.

"В течение 20 лет Путин пытается исчезнуть из горизонта СМИ, когда есть негативные новости, потому что он не хочет ассоциироваться с негативными новостями", – отметил Грозев.

Журналист уверен, что в голове Путина "лежит ядерный сценарий". Глава Кремля понимает, что в такой ситуации он не сможет обеспечить себе срочный побег из Москвы, а потому лучше находиться там, где стоит быть "в начале ответного ядерного удара".

Владимир Путин болен - что известно

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией. В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков утверждает, что российский президент Владимир Путин не болен раком. Информацию о возможной онкологии у Путина он назвал "выдумкой и ложью".

Другие новости: