УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Грозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезни

14 апреля 2022, 02:10

В голове хозяина Кремля "лежит ядерный сценарий", считает Христо Грозев. При этом даже от одних только слухов о болезни Путина "безопаснее всему миру".

Путин
В течение 20 лет Путин пытается исчезнуть из горизонта СМИ, когда есть негативные новости / Коллаж Reuters, pixaby

Слухи о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин смертельно болен, могут повлиять на готовность российских военных выполнять его самые страшные приказы. В частности, о применении химического или ядерного оружия в войне России против Украины.

Об этом в интервью BBC Украина заявил журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, важен не сам факт того, что происходит со здоровьем Путина на самом деле, а то, что слухи сеют сомнения не только среди простых россиян, но и среди военных.

"Любое такое сомнение в его, так сказать, долголетии уменьшает шансы и риски, что будут исполнены самые страшные приказы, например, по применению химического и ядерного оружия", – считает Грозев.

От одних только слухов о болезни Путина "безопаснее всему миру".

Комментируя отсутствие президента РФ на публике, Грозев подчеркнул, что это тоже может свидетельствовать о том, что Путин находится в бункере, а его планы по Украине идут совсем не так, как надеялись в Москве.

"В течение 20 лет Путин пытается исчезнуть из горизонта СМИ, когда есть негативные новости, потому что он не хочет ассоциироваться с негативными новостями", – отметил Грозев.

Журналист уверен, что в голове Путина "лежит ядерный сценарий". Глава Кремля понимает, что в такой ситуации он не сможет обеспечить себе срочный побег из Москвы, а потому лучше находиться там, где стоит быть "в начале ответного ядерного удара".

Владимир Путин болен - что известно

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин болен онкологией. В одном из последних интервью Арестович, со ссылкой на врачей, заявил, что у президента страны-агрессора - саркома.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков утверждает, что российский президент Владимир Путин не болен раком. Информацию о возможной онкологии у Путина он назвал "выдумкой и ложью".

Другие новости:

viber
война в Украине ядерное оружие Владимир Путин химическое оружие Путин новости Путин болен
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастьеГороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье "Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами""Цепочка была и сумочка": жена оккупанта похвасталась награбленными сыном в Украине "сувенирами" Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцевГороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем ИлларионовымВойна в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым Стало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - АзовСтало трудно дышать: оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество - Азов
Поддержите Главред

Последние новости

02:10

Грозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезни

01:32

РФ бросит в бой больше авиации, ракет и артиллерии: второй этап войны будет жестче – ТукаВидео

00:55

Терроризм и бандитизм: президент Польши высказался о действиях России

00:51

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:24

Путин приказал "все с землей сровнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов - ГУРВидео

Реклама
00:11

Законные цели ВСУ: США будут сливать разведданные для ударов в Крыму и на Донбассе – WSJВидео

00:04

В Госдуме России резко отреагировали на задержание МедведчукаВидео

13 апреля, среда
23:57

Backstreet Boys будут делиться доходами от концертов с украинцами

23:54

Зеленский ответил, почему не произошел визит Штайнмайера в УкраинуВидео

23:46

Дворец украинского олигарха под Киевом "отжали" под штаб военных медиковФотоВидео

23:27

"Сегодня был полезный день для нашей защиты": Зеленский обратился к украинцамВидео

23:18

Ряд стран НАТО скоро объявят об отправке танков Украине - Пентагон

22:54

Резников сообщил о планах противника на Донбассе

22:41

Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыВидео

22:37

Приметы на 15 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:33

"Крейсер горит": флагман ЧФ России Москва получил две ракеты и утратил ходВидео

22:09

Война и секс: психологи объяснили, как меняется сексуальная жизнь и либидо

22:01

Груз 200 для Подмосковья: ВСУ уничтожили командира полка Таманской дивизии РФ

21:50

Оккупанты нанесли мощный удар по Миргороду, поврежден аэродромВидео

21:49

Клещи: что нужно знать и кому категорически важно быть осторожным

Реклама
21:34

Байден пообещал Зеленскому пушки, вертолеты и БТР для защиты от РФВидео

21:24

Ермак жестко ответил РФ на угрозы ракетного удара по КиевуВидео

21:14

Елена Зеленская рассказала, когда последний раз лично видела президента и что ему сказала

21:08

"Ты представляешь нацию": Ольга Фреймут написала щемящее обращение к украинским женщинам в эмиграции

20:45

В том числе Киев: Москва из-за "ударов по РФ" угрожает атаковать объекты в Украине

20:40

Вышли из окружения рашистов: морпехи раскрыли детали соединения с Азовом в МариуполеВидео

20:16

Почему Зеленский предложил Путину обменять Медведчукамнение

20:10

Резня в Мелитополе: партизаны зачищают Запорожскую область от рашистовВидео

20:09

На Харьковщине орки повредили сеть сотовой связи, оказывают давление на жителей - Генштаб

19:58

Охранник Медведчука рассказал, как планировался его побег: СБУ опубликовала видеоВидео

19:33

Медведчука в "ПМР" встречали агенты ФСБ: новые детали задержания кума ПутинаВидео

19:25

Несмотря на опасность в Киев уже вернулось две трети жителей - Кличко

19:15

Комбат Азова предложил прорыв на Мариуполь и объяснил, что нужно для защиты городаВидео

19:07

Зеленский отвесил леща Штайнмайеру, но это не испортит отношений Украины и Германиимнение

19:06

В колонне всегда ехал первым: священник спас из-под обстрелов более 1500 человек в Киевской области

19:05

"Это на плечах всех. Мы об этом думаем": Горбунов хочет усыновить осиротевшего на войне ребенкаВидео

18:59

В Украине обнародовали фото и имена российских оккупантов, которые совершили зверства в УкраинеВидео

18:52

"Их лица должны знать все!": Горбунов показал оккупантов, которые творили зверства на Киевщине

18:41

Идет период тяжелых боев: известный астролог назвал месяц окончания войны - гороскоп для УкраиныВидео

18:40

"Битва будет тяжелой": Ермак призвал жителей эвакуироваться с ДонбассаВидео

Реклама
18:24

Новая Изоляция: на Херсонщине рашисты жестоко пытают украинцев в тюрьмеВидео

18:11

Армия Украины ведет наступление в Херсонской области – АрестовичВидео

18:01

Работают украинские саперы: оккупанты недосчитались более 20 танков на Востоке

17:55

В Украине продлят военное положение: чего ожидать

17:43

В ОП пнули "политический труп" Медведева и ответили на угрозы из-за МедведчукаВидео

17:41

Россия споткнулась и увязла: чем важна битва за Мариупольмнение

17:39

Объявилась жена Медведчука Оксана Марченко и грозно обратилась к ЗеленскомуВидео

17:15

Насиловали детей на всех захваченных территориях: новые факты о зверствах рашистов

17:11

"Он не гражданин России": в Кремле начали "угрожать" Киеву из-за задержания МедведчукаВидео

16:50

"Убийцы танков" уже в Украине: ВСУ вооружили американскими дронами-камикадзеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять