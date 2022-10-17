Поставки современного ПВО Украине: у Байдена учтут использование РФ иранских дронов Shahed-136

США будут поставлять Украине ПВО, учитывая использования РФ дронов Ирана / Коллаж Reuters, mil.in.ua

В Белом доме в ходе планирования поставок Украине систем противовоздушной обороны намерены учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Штаты намерены продолжать поставлять украинскому государству различное ПВО, включая две системы зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Как сообщает CNN, Вашингтон во время планирования и принятия будущих решений о предоставлении Украине современных систем ПВО, будет учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе.

Журналисты отмечают, что в последние дни Байде и чиновники США четко продемонстрировали готовность поставлять Украине разные системы противовоздушной обороны, включая две системы NASAMS.

"Администрация Байдена будет учитывать использование Россией этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании, поскольку это касается помощи Украине", - подчеркнул высокопоставленный представитель Киева.

Россия атаковала Киев иранскими дронами

В Киеве рано утром, 17 октября, прогремел взрыв. Перед прилетом, как писали в Сети, в Киевской области были замечены иранские дроны-камикадзе моделей Shahed.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что взрыв случился в Шевченковском районе. Позже он рассказал об еще одном взрыве в городе. Кличко заявил о пожаре в нежилом здании и повреждении нескольких домов.

Позже Кличко заявил еще о двух взрывах в Шевченковском районе города Киева.

Киевский градоначальник рассказал, что в результате атаки России иранскими дронами произошел взрыв в жилом доме в Киеве. Под завалы попали люди.

Согласно информации ГСЧС на 16:11, спасательные работы продолжаются. Удалось спасти 19 людей. Погибли 4 человека. 3 людей госпитализированы. Два спасателя госпитализировано. Спасательные работы продолжаются.

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