Поставки современного ПВО Украине: у Байдена учтут использование РФ иранских дронов Shahed-136

США планируют поставлять Украине разные системы ПВО, в том числе и две системы ЗРК NASAMS, отметили американские журналисты.
В Белом доме в ходе планирования поставок Украине систем противовоздушной обороны намерены учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Штаты намерены продолжать поставлять украинскому государству различное ПВО, включая две системы зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Как сообщает CNN, Вашингтон во время планирования и принятия будущих решений о предоставлении Украине современных систем ПВО, будет учитывать использование Россией иранских дронов-камикадзе.
Журналисты отмечают, что в последние дни Байде и чиновники США четко продемонстрировали готовность поставлять Украине разные системы противовоздушной обороны, включая две системы NASAMS.
"Администрация Байдена будет учитывать использование Россией этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании, поскольку это касается помощи Украине", - подчеркнул высокопоставленный представитель Киева.
Россия атаковала Киев иранскими дронами
В Киеве рано утром, 17 октября, прогремел взрыв. Перед прилетом, как писали в Сети, в Киевской области были замечены иранские дроны-камикадзе моделей Shahed.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что взрыв случился в Шевченковском районе. Позже он рассказал об еще одном взрыве в городе. Кличко заявил о пожаре в нежилом здании и повреждении нескольких домов.
Позже Кличко заявил еще о двух взрывах в Шевченковском районе города Киева.
Киевский градоначальник рассказал, что в результате атаки России иранскими дронами произошел взрыв в жилом доме в Киеве. Под завалы попали люди.
Согласно информации ГСЧС на 16:11, спасательные работы продолжаются. Удалось спасти 19 людей. Погибли 4 человека. 3 людей госпитализированы. Два спасателя госпитализировано. Спасательные работы продолжаются.
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