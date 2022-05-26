Израиль не отдает Украине мощные противотанковые ракеты Spike – СМИ / ua.depositphotos.com и Википедия

Власти Израиля отклонили просьбу властей США разрешить официальному Берлину поставлять официальному Киеву противотанковые ракеты Spike, которые производятся в Германии по израильским технологиям и лицензии. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников

Под давлением администрации Джо Байдена Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, чем когда Россия начала вторжение. Но до сих пор не поставляет в Украину современное вооружение.

Высокопоставленный чиновник Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем ‒ для того, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.

По словам чиновников США и Израиля, Каль встретился с Эшелем и рассказал об усилиях Белого дома подтолкнуть страны к поставке оружия Украине и спросил ‒ позволит ли Израиль Германии передать Украине противотанковые ракеты Spike.

Axios сообщает, что Эшель отклонил запрос, ответив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное оружие.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил - когда Украина получит ракеты Harpoon, российские оккупанты могут потерять очередные корабли, как это было с флагманом Черноморского флота крейсером "Москва".

Он напомнил о заявлении министра обороны США Ллойда Остина, который сообщил о решении Дании передать украинской армии противокорабельные ракеты Harpoon. В зависимости от модификации ракеты могут поражать цели на расстоянии от 90 до 280 км.

Наличие у наших защитников такого вооружения серьезно изменило бы расстановку сил на море, а угроза Черноморскому флоту РФ увеличилась бы в разы.

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