После победы над РФ Украина должна стать новым Израилем - Геращенко

Украина должна измениться, считает Антон Геращенко / mvs.gov.ua

После победы над Россией Украина должна стать вторым Израилем. Ведь не исключено, что страна-агрессор еще будет пытаться напасть на нашу страну и всегда будет угрожать.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Самое важное, чтобы Украина больше не стала той страной, которой была до 24 февраля. После победы нам нужно создать из Украины Израиль – страну, которая будет дальше жить на границе с огромным враждебным государством, которое будет продолжать нас ненавидеть. Государством с ядерным оружием, которое будет снова пытаться на нас напасть", – сказал он.

По мнению Геращенко, при этом и сама Украина должна измениться – должна быть честная правоохранительная система, суды. Во властных кабинетах также должны быть честные люди, которые будут готовы наводить в стране порядок.

"Очень важно, чтобы у нас были честные суды, честная правоохранительная система. Чтобы с честных предпринимателей стряхивали пылинки. Чтобы государство стало другим, чтобы лучшие люди приходили к власти из бизнеса и не грабили государство, а наводили порядок. Без этого Украина пропадет", – добавил советник главы МВД.

Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозировал, что через несколько лет между Украиной и Россией будет еще одна война, и она неизбежна.

Что касается нынешнего противостояния, то пока рано называть какие-то сроки, когда украинские военные смогут вытеснить российских оккупантов с территории Украины. Однако есть два фактора, от которых зависит, как быстро будет приближаться эта дата. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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