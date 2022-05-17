После победы над РФ Украина должна стать новым Израилем - Геращенко

С Украиной граничит огромное враждебное государство, которое будет продолжать нас ненавидеть. Страна не должны быть такой, какой была до 24 февраля 2022.
После победы над Россией Украина должна стать вторым Израилем. Ведь не исключено, что страна-агрессор еще будет пытаться напасть на нашу страну и всегда будет угрожать.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Самое важное, чтобы Украина больше не стала той страной, которой была до 24 февраля. После победы нам нужно создать из Украины Израиль – страну, которая будет дальше жить на границе с огромным враждебным государством, которое будет продолжать нас ненавидеть. Государством с ядерным оружием, которое будет снова пытаться на нас напасть", – сказал он.
По мнению Геращенко, при этом и сама Украина должна измениться – должна быть честная правоохранительная система, суды. Во властных кабинетах также должны быть честные люди, которые будут готовы наводить в стране порядок.
"Очень важно, чтобы у нас были честные суды, честная правоохранительная система. Чтобы с честных предпринимателей стряхивали пылинки. Чтобы государство стало другим, чтобы лучшие люди приходили к власти из бизнеса и не грабили государство, а наводили порядок. Без этого Украина пропадет", – добавил советник главы МВД.
Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозировал, что через несколько лет между Украиной и Россией будет еще одна война, и она неизбежна.
Что касается нынешнего противостояния, то пока рано называть какие-то сроки, когда украинские военные смогут вытеснить российских оккупантов с территории Украины. Однако есть два фактора, от которых зависит, как быстро будет приближаться эта дата. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
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