Израиль даст Украине технологии оповещения об угрозах ракет и дронов - посол

Украина получит от Израиля пакет современных технологических решений и систем оповещения о воздушных угрозах (в первую очередь − о вражеских ракетах и дронах). Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время брифинга.
"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением относительно ракет и дронов. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что за определенное время мы получим ее полностью", − говорит дипломат.
Напомним, ранее издание The Washington Post писало, что США планируют передать Украине новейшие зенитные ракетные комплексы Patriot, которые помогут нейтрализовать угрозу ракетных и авиационных ударов РФ по украинским городам.
По данным журналистов, Patriot может войти в новый пакет помощи в размере 40 млрд долларов, который недавно одобрил Сенат США.
До того пресс-секретарь Европейских сил США (EUCOM) Кристина Джадд заявила о том, что США перебросили в Польшу две батареи системы противовоздушной обороны Patriot, которые ранее дислоцировались в Германии.
По словам чиновницы, перемещение американских ЗРК произошло ускорено, чтобы противостоять любой потенциальной угрозе для сил США и их союзников на территории НАТО.
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