"Решение принято, ХАМАСа в Секторе Газа не будет" - посол Израиля Михаэль Бродский для "Мосейчук+"

https://glavred.info/ukraine/reshenie-prinyato-hamasa-v-sektore-gaza-ne-budet-posol-izrailya-mihael-brodskiy-10513363.html Ссылка скопирована

"1+1 Украина" покажет новый выпуск "Мосейчук+"

В эту пятницу, 3 октября, в 21:45 "1+1 Украина" покажет новый выпуск "Мосейчук+" - авторского проекта Натальи Мосейчук. Зрителей ждут откровенные истории об украинцах - людях, которые влияют на судьбу нашей страны, которые своими поступками двигают страну вперед и определяют ее будущее. Проект можно посмотреть также на YouTube-канале Натальи Мосейчук и платформе Киевстар ТВ.

В следующем выпуске ведущая пообщается с израильским дипломатом, Чрезвычайным и полномочным послом Израиля Михаэлем Бродским. Разговор состоится в Киеве, в Бабьем Яру - в месте самых массовых расстрелов евреев во Второй мировой войне. Михаэль Бродский откровенно расскажет Наталье Мосейчук, как так случилось, что Израиль не был готов к вторжению, действительно ли Зеленский раздает украинские земли евреям, удалось ли выяснить роль Российской Федерации в войне в Израиле и существуют ли планы присоединения к Израилю сектора Газа. Также Наталья спросила посла, различает ли Израиль палестинцев и ХАМАС, видит ли разницу между народом и террористами.

"Мы всегда говорим, что мы не ведем войну с палестинским народом, мы не ведем войну с Исламом, мы не ведем войну с народом Ирана, даже несмотря на то, что Иран официально призывает уничтожить народ Израиля. Мы ведем войну с террористическим режимом ХАМАС. Сегодня в их руках 2 000 220 заложников - 220 заложников, которых ХАМАС захватил в Израиле и 2 000 000 палестинцев. Они используют палестинцев как живой щит для того, чтобы прикрывать нападение на Израиль, для того чтобы прикрывать запуски ракет по Израилю. Так происходило с 2006 года, когда ХАМАС пришел к власти в Секторе Газа", - подчеркнул Михаэль Бродский.

видео дня

Народ Израиля живет в перерывах между постоянными войнами и спецоперациями. Ведущая Наталья Мосейчук поинтересовалась, смирились ли люди с таким образом жизни и делает ли это страну сильнее.

"К сожалению, ко многим вещам привыкли в Израиле. Привыкли к тому, что бывают теракты, привыкли к тому, что нас обстреливают ракетами и научились защищаться от этих ракет. Разработали Железный купол, бомбоубежища и все такое. Но к тому, что произошло 7 октября, никто и никогда не привыкнет. На данный момент нет других решений, кроме как уничтожить ХАМАС силой. Сегодня стоит вопрос или ХАМАС, или Израиль. Решение принято, ХАМАСа в Секторе Газа не будет", - откровенно ответил Бродский.

Что будет с народом Палестины после уничтожения ХАМАСа, возьмет ли премьер-министр Нетаньяху на себя ответственность за провал сил безопасности Израиля, о гибридной войне, об отношении к левым движениям, которые поддерживают Палестину и почему Израиль продолжал политические отношения с Россией, смотрите уже в эту пятницу в новом выпуске "Мосейчук+" в 21:45 на телеканале "1+1 Украина".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.