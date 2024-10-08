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США не заинтересованы в военном разгроме России - Золотарев

Анна Косик
8 октября 2024, 05:13
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Стратегия Штатов заключается в том, чтобы поддерживать способность Украины выстоять, а не победить РФ.
Харрис, ВГУ
Большие потрясения в России - не приоритет для США / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Kamala Harris

На фоне избирательной гонки в США со стороны Камалы Харрис пока не наблюдается активность внешнеполитической команды. Хотя именно сейчас США сталкиваются с серьезным геополитическим давлением со всех сторон и непонятно, чем это обернется для американцев.

Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев. Он предположил, что Харрис может приобщить к команде нынешнего заместителя госсекретаря Курта Кампбелла.

Он является автором концепции "поворота к Азии" и считает, что ключевым регионом для Соединенных Штатов является Тихоокеанский регион, а главные усилия следует сосредоточить на геополитическом противостоянии и конкуренции с Китаем.

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"Эта позиция свидетельствует о том, что США не заинтересованы в больших потрясениях в России, а тем более ее военном разгроме. Американцы заинтересованы в оттягивании России от Китая, чтобы российское государство было нейтральным. Позиция отражается и на поддержке Украины", - отметил политолог.

Золотарев отмечает, что даже в моменты максимальной поддержки США оказывали Украине помощь только в том объеме, который позволял Украине удержаться на плаву и не упасть.

"И когда представители Пентагона говорят, что их арсеналы пустые, они немного лукавят. Например, в США на хранении 5 тысяч танков Abrams, однако Украине поставили только 31 машину. Также американцы имеют около 5 тысяч военных самолетов. Конечно, хватает и техники 1950-1960-х годов, но есть немало современных машин. Таких как штурмовики А-10, или истребители F-16, которые снимаются с вооружения", - добавил он.

Политолог называет очевидным то, что США не имели целью вооружить до зубов Украину для победы в этой войне. Цель Штатов - прожаривать российского медведя на медленном огне.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Позиция США в отношении Украины - что известно

Напомним, что США оказались в непростом положении в отношениях с двумя своими иностранными партнерами: президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вашингтон продолжает оказывать обеим странам значительную военную поддержку, несмотря на то, что некоторые их действия могут противоречить долгосрочным интересам США.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры были посвящены координации дальнейших шагов, направленных на достижение важных решений, которые приближают победу Украины.

Ранее сообщалось, что план победы Украины, который ранее презентовал президент Владимир Зеленский, включает "ряд продуктивных шагов". Вашингтон будет обсуждать такие положения с Киевом.

план победы, план перемоги
План победы / Инфографика: Главред

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