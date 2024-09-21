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"Четко дала понять": у Харрис сделали важное заявление насчет поддержки Украины

Алексей Тесля
21 сентября 2024, 20:23
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Камала Харрис говорит о том, что будет продолжать поддерживать Украину, подчеркнул Джимми Панетт.
Харрис
Камала Харрис заявила о поддержке Украины / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/neelam279, Facebook/KamalaHarris

Вице-президент США, кандидат от демократов Камала Харрис в случае победы на президентских выборах будет и дальше поддерживать Украину в войне против страны-агрессора РФ.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" член Палаты представителей США и соратник от Демократической партии Джимми Панетт, который является соратником Харрис.

"Имеем двух кандидатов в президенты. Одна четко дала понять, какая у нее позиция, когда речь идет о поддержке Украины. Другой, который явно колебался и буквально на этой неделе не смог ответить на вопрос, когда речь шла о том, должна ли Украина победить или нет", – напомнил конгрессмен.

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По его словам, Харрис четко дала понять, что будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях, направленных на достижение успеха и отметил, что нынешняя администрация Байдена постепенно меняет свою позицию в свете усиления поддержки Киева.

"Нужен определенный процесс, но они (работники администрации Байдена. – Ред.) проходят через соответствующие итерации, чтобы дойти до "да". И я верю, что именно так будет и с Камалой Харрис", – добавил Панетт.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.

Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление перед визитом в США и встречей с Трампом. Президент ответил на вопрос о том, хочет ли он увидеть план окончания войны кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о своем плане победы. График плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США, рассчитан на принятие быстрых решений союзниками Украины в октябре-декабре.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в США где, в частности, проведет переговоры с президентом США Джо Байденом и представит ему ранее анонсированный "План победы" Украины.

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