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Оппозиция Беларуси предлагает за "голову" Лукашенко кругленькую сумму

27 мая 2021, 18:39

Деньги смогут получить представители правоохранительных органов или гражданского общества, которые задержат "преступника №1".

Лукашенко
За арест Лукашенко предложили вознаграждение / Reuters

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро вознаграждения за арест Александра Лукашенко. За два дня уже собрали 126 000 евро, пишет белорусское Радио Свобода.

Бывший кандидат на выборах президента Беларуси в 2020 году Цепкало объявил акцию "Все или ничего". В ее рамках намерены собрать 11 млн евро, которые будут переведены физическому лицу или группе лиц защищенной транзакцией за арест Лукашенко.

По словам Цепкало, деньги смогут получить представители правоохранительных органов или гражданского общества, которые задержат "преступника №1".

"Человек, который в нашей стране ассоциируется с фальсификацией выборов, огромным количеством убийств и похищений людей, который совершил множество преступлений против человечности, включая пытки, незаконные депортации и многое другое, о чем мы обязательно узнаем", - отметил он.Читайте такжеОбойтись без сябров: может ли Лукашенко перекрыть поставки топлива в Украину

По его словам, в случае ареста Лукашенко деньги будут переведены на специальный счет. Он также выразил надежду, что в правоохранительной и государственной системе Беларуси есть много людей, которые понимают, кто является причиной бед белорусов.

Также сообщается, что за два дня деньги на арест Лукашенко пожертвовали 225 человек. Общая сумма превысила 126 тысяч евро.

Инцидент с самолетом рейса Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:

  • Самолет компании Ryanair 23 мая летел из Афин в направлении Вильнюса, однако вынужден был приземлиться в Минске после того, как в Беларуси предупредили о том, что власти получили письмо о "бомбе на борту". Взрывных устройств в самолете не обнаружили.
  • Этим рейсом летел Роман Протасевич – основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, освещавшего события, связанные с протестами в Беларуси. Протасевича задержали вместе с его девушкой – Софией Сапегой.
  • В Великобритании допускают, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом в Минске. В ходе парламентских дискуссий британцы обсудили возможность введения санкций не только против СП-2, но и в отношении газопровода Ямал-Европа, который проходит через Беларусь.

Александр Лукашенко новости Беларуси
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