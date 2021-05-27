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Кравчук поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске

27 мая 2021, 09:56

Наша страна поднимет вопрос о поиске нового места для мирных переговоров и в первую очередь обратится к ОБСЕ, поделился глава украинской делегации в ТКГ.

Мирные переговоры больше не могут проходить в Минске, сказал Кравчук
Переговоры по Донбассу больше не могут проходить в Минске, сказал Леонид Кравчук / УНИАН

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) по Донбассу – первый президент Леонид Кравчук, заявил, что столица Беларуси Минск больше не может быть переговорной площадкой.

Украинская сторона в первую очередь обратится к ОБСЕ с вопросом о поиске нового места для переговоров, рассказал Кравчук в эфире канала Украина 24.

Политик добавил, что в Беларусь теперь даже нельзя будет попасть, поскольку туда из Украины и ряда других стран больше не летают самолеты.

"…учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко (Александр Лукашенко – Ред.), понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку…", – подчеркнул экс-президент.

В начале апреля Леонид Кравчук сказал, что после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, мирные переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в Польшу (является членом Североатлантического Альянса – НАТО).

Позже спикер делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович утверждал, переговоры могут перенести в страну, которая не является членом Альянса.

  • Справка. Украина и ряд стран Запада не признала результаты президентских выборов в Беларуси, которые прошли летом 2020 года. В результате избирательной гонки Александр Лукашенко якобы выиграл с огромным отрывом, однако оппозиционные силы так не считают.
  • Оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях, были многолюдные митинги. Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста.
  • Некоторые оппозиционеры вынужденно покинули Беларусь, в частности, основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.
  • В конце мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находился Протасевич. Оппозиционера задержали белорусские силовики. Задержанному в стране грозит смертная казнь.
  • Ряд западных стран, в том числе и Украина, назвали незаконными действия белорусской стороны и решили прекратить авиасообщение с Беларусью.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.

Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.

Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

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