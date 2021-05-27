Кравчук поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске

Переговоры по Донбассу больше не могут проходить в Минске, сказал Леонид Кравчук / УНИАН

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) по Донбассу – первый президент Леонид Кравчук, заявил, что столица Беларуси Минск больше не может быть переговорной площадкой.

Украинская сторона в первую очередь обратится к ОБСЕ с вопросом о поиске нового места для переговоров, рассказал Кравчук в эфире канала Украина 24.

Политик добавил, что в Беларусь теперь даже нельзя будет попасть, поскольку туда из Украины и ряда других стран больше не летают самолеты.

"…учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко (Александр Лукашенко – Ред.), понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку…", – подчеркнул экс-президент.

В начале апреля Леонид Кравчук сказал, что после окончания карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, мирные переговоры по Донбассу могут перенести из Минска в Польшу (является членом Североатлантического Альянса – НАТО).

Позже спикер делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович утверждал, переговоры могут перенести в страну, которая не является членом Альянса.

Справка. Украина и ряд стран Запада не признала результаты президентских выборов в Беларуси, которые прошли летом 2020 года. В результате избирательной гонки Александр Лукашенко якобы выиграл с огромным отрывом, однако оппозиционные силы так не считают.

Украина и ряд стран Запада не признала результаты президентских выборов в Беларуси, которые прошли летом 2020 года. В результате избирательной гонки Александр Лукашенко якобы выиграл с огромным отрывом, однако оппозиционные силы так не считают. Оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях, были многолюдные митинги. Силовики жестоко расправлялись с участниками акций протеста.

Некоторые оппозиционеры вынужденно покинули Беларусь, в частности, основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.

В конце мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет, на борту которого находился Протасевич. Оппозиционера задержали белорусские силовики. Задержанному в стране грозит смертная казнь.

Ряд западных стран, в том числе и Украина, назвали незаконными действия белорусской стороны и решили прекратить авиасообщение с Беларусью.