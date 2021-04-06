Кравчук рассказал, куда могут "переехать" переговоры по Донбассу из Минска

Первый президент Украины предположил, что переговоры ТКГ могли бы быть перенесены в соседнюю страну.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу после окончания карантина могут переехать из Минска в Польшу.
"Я думаю, если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Тут не будет вопросов, мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - отметил Кравчук.
Глава украинской делегации допустил вариант, что переговоры будут проходить в стране, ранее не принадлежавшей к соцлагерю.
"Таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае не Беларусь, потому что она устами Лукашенко говорит, я бы сказал, непристойные вещи в отношении Украины. Она под каблуком России, она недемократическая страна, которая душит митингующих. В такой стране иметь площадку для переговоров – об этом даже неудобно говорить", - сказал Кравчук.
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По словам главы украинской делегации в ТКГ, Россия будет против переноса переговоров из Минска.
"Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за границы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск – я на следующий день заявление напишу об освобождении от должности", - подчеркнул Кравчук, передает Украина 24.
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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что после завершения карантина Украина не будет продолжать переговоры по Донбассу в Минске. Причиной тому является тот факт, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.
- Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении "всех договоренностей" в рамках минского процессе и призвал Запад оказать давление на Украину с целью выполнения соглашений.