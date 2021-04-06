Кравчук высказался о Лукашенко и объяснил отказ от переговоров в Минске

Беларусь сегодня не является нейтральной страной, которая могла бы обеспечить российско-украинские переговоры - Кравчук / УНИАН

Белорусский режим в лице главы государства Александра Лукашенко и министра иностранных дел Владимира Макея демонстрирует враждебную риторику в отношении Украины. Сегодня Беларусь не является гарантом предоставления нейтральной площадки, которая может обеспечить работу переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук.

В комментарии Звезда украинский переговорщик рассказал о том, что Киев оценивает риторику белорусских властей как враждебную. Со стороны официального Минска идут необоснованные обвинения в адрес Украины. Конкретно речь идет о заявлениях главы республики Александра Лукашенко и министра иностранных дел Владимира Макея.

"Действительно, очень сложная риторика сегодня у господина Лукашенко и не только Лукашенко, министра иностранных дел Белоруссии по оценке Украины. Очень сложная. Нас обвиняют, в чем попало... Враждебная, буду говорить откровенно, риторика по отношению к Украине", - объяснил Кравчук.

По его словам, в Беларуси фиксируется сложная внутриполитическая ситуаций. Киев полагает, что Минск не способен обеспечить работу нейтральной переговорной площадки, в рамках которой удастся договориться о мире в ОРДЛО.Читайте такжеВ Беларуси ответили Кравчуку на заявление о "холуях России"

"Даже если бы была хорошая риторика, убежден, что вопросы мира должны решаться в стране нейтральной, сегодня Беларусь не является нейтральной страной, сложная по внутреннему политическому положению, очень сложная", - добавил Кравчук, подчеркнув, что переговоры могут пройти в другом государстве. При этом главной остается суть дискуссии, а не страна, в которой они могут состояться.

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