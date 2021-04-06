В Кабмине рассказали, почему Украина не вернется на переговоры в Минск

Алексей Резников / УНИАН

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после того, как будет завершен коронавирусный карантин, ни в коем случае не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за "вражеской риторики Беларуси" по поводу Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала ICTV.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город", – сказал чиновник

По словам Резникова, сегодня власти Беларуси находятся под влиянием России и у официального Киева "нет доверия к этой стране".

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Переговоры в Минске - что было ранее: