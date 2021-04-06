В Кабмине рассказали, почему Украина не вернется на переговоры в Минск

Вице-премьер-министр Алексей Резников утверждает - у Украины есть все основания не отправлять собственную делегацию на переговоры по Донбассу в Минск.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после того, как будет завершен коронавирусный карантин, ни в коем случае не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за "вражеской риторики Беларуси" по поводу Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала ICTV.
"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город", – сказал чиновник
По словам Резникова, сегодня власти Беларуси находятся под влиянием России и у официального Киева "нет доверия к этой стране".
Читайте такжеВ Минском процессе "прорыв": в ТКГ по Донбассу раскрыли детали
Переговоры в Минске - что было ранее:
- Осенью минувшего года руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Леонид Кравчук заявлял о том, что возможность перемещения переговорного процесса в рамках ТКГ по Донбассу должны решать все стороны.
- Он сказал, что на тот момент нет необходимости и возможности перемещать дискуссию в другой город, поскольку она проходит в формате видеоконференции.
- "Мы говорим о видеоконференции, а для нее нет никакого значения, где она будет проводиться", - подчеркнул Кравчук.