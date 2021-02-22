Кулеба заявил, что нормандский формат заморожен, а Минский процесс еще жив / УНИАН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Минский процесс подобен телефону, в батарее которого осталось 10 процентов заряда, но он все равно еще не исчерпан. В то же время он заявил, что нормандский формат заморожен.

"Это как у нас с вами на телефоне появляется окошко, что осталось 10 процентов заряда батарейки - так же и Минский процесс. То есть мы уже знаем, что осталось 10 процентов заряда батареи, но де-факто она же еще не исчерпана, правда? Но все равно нужно выжимать максимум, то есть нужно работать. И мы это и делаем и в Трехсторонней контактной группе, и в нормандском формате", - сказал Кулеба в эфире на телеканале Прямой.

При этом министр иностранных дел подчеркнул, что Минский процесс "безусловно, еще жив".

"Мертвый - это когда стороны уже чувствуют, что все это утратило смысл", - считает глава МИД.

Также Кулеба рассказал, что очень тяжело идет круговорот переговоров в нормандском формате на уровне советников и лидеров.

"К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен. Но советники работают, процесс очень быстрый, поверьте мне. Почти ежедневно происходит коммуникация в попытках найти что-то общее, какой-то знаменатель, который позволит двигаться вперед. Но мы жестко защищаем свои красные линии и не отступаем от них. И господин Козак не менее жестко проталкивает свое видение. Поэтому процесс движется очень сложно", - подытожил глава украинской дипломатии.

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