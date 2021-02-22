УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кулеба заявил, что нормандский формат заморожен, а Минский процесс еще жив

22 февраля 2021, 16:34
Прослушать новость
Остановить

Из-за позиции Сергея Лаврова нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен, заявил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что нормандский формат заморожен, а Минский процесс еще жив / УНИАН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Минский процесс подобен телефону, в батарее которого осталось 10 процентов заряда, но он все равно еще не исчерпан. В то же время он заявил, что нормандский формат заморожен.

"Это как у нас с вами на телефоне появляется окошко, что осталось 10 процентов заряда батарейки - так же и Минский процесс. То есть мы уже знаем, что осталось 10 процентов заряда батареи, но де-факто она же еще не исчерпана, правда? Но все равно нужно выжимать максимум, то есть нужно работать. И мы это и делаем и в Трехсторонней контактной группе, и в нормандском формате", - сказал Кулеба в эфире на телеканале Прямой.

При этом министр иностранных дел подчеркнул, что Минский процесс "безусловно, еще жив".

"Мертвый - это когда стороны уже чувствуют, что все это утратило смысл", - считает глава МИД.

Также Кулеба рассказал, что очень тяжело идет круговорот переговоров в нормандском формате на уровне советников и лидеров.

"К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен. Но советники работают, процесс очень быстрый, поверьте мне. Почти ежедневно происходит коммуникация в попытках найти что-то общее, какой-то знаменатель, который позволит двигаться вперед. Но мы жестко защищаем свои красные линии и не отступаем от них. И господин Козак не менее жестко проталкивает свое видение. Поэтому процесс движется очень сложно", - подытожил глава украинской дипломатии.

Минские договоренности – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН, посвященной 6-летию "Минска-2" заявил, что Россия не желает прекращать агрессию на территории Украины и на Донбассе.
  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что во время дискуссий об изменении Минских соглашений нужно учитывать необходимость согласия России, а также привязанность к ним международных санкций против нее. По его словам, Украина не должна спешить с изменением Минских соглашений.

нормандский формат война на Донбассе минский процесс Дмитрий Кулеба новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба заявил, что нормандский формат заморожен, а Минский процесс еще жив». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Порошенко с женой улетел из Украины – ЛещенкоПорошенко с женой улетел из Украины – Лещенко У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления УкраинойУ Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Зеленский вернул Украине нефтепровод, который ранее присвоил МедведчукЗеленский вернул Украине нефтепровод, который ранее присвоил Медведчук Порошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой ЯнуковичаПорошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича У Зеленского рассказали, что ждет Медведчука и фигурантов санкцийУ Зеленского рассказали, что ждет Медведчука и фигурантов санкций
Следующий материал

Последние новости

16:45
Как стать фантастическим любовником: практические советы
16:40
Как правильно варить креветки: пошаговый рецепт Видео
16:35
Встречайте Mate X2 – долгожданный гибкий смартфон нового поколения Фото
16:34
Кулеба заявил, что нормандский формат заморожен, а Минский процесс еще жив Видео
16:20
В Харькове СБУ поймала пытавшегося украсть тайные чертежи шпиона РФ Видео
Реклама
16:17
Синоптик назвал сроки "старта" весны и спрогнозировал окончательное потепление Видео
16:14
Скандал из-за фото: Кадыров высказался об Уруском Видео
16:02
Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост Видео
15:57
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
15:54
Пробиотики для похудения: что говорит наука Видео
15:47
В России поставили две задачи по Крымской платформе – Кулеба
15:41
Главный хит 2021-го Valheim продолжает покорять чарты Steam Видео
15:40
Катерина Кухар стала участницей Липсинк баттл с Иракли Макацарией Видео
15:36
Кулеба раскритиковал ЕС за санкции против РФ из-за Навального Видео
15:08
Ученые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давление Видео
14:59
Уруский рассказал, чем закончился конфликт со Шмыгалем из-за фото с Кадыровым Видео
14:57
Появилось новое геймплейное видео горячо ожидаемой Diablo IV Видео
14:55
В Спортмастере отвергли санкции Зеленского и продолжают работать Видео
14:50
Ряду областей Украины светит до +15: синоптик сказала, где ожидается "весна" Видео
14:45
Стало известно, кто погиб от кулака дерзкого водителя в центре Киева Видео
Реклама
14:24
В Украине повысят тарифы на стационарную телефонную связь Видео
14:19
В ТКГ объяснили подоплеку раздачи россиянами в ОРДЛО паспортов Видео
14:16
Умерла Екатерина Градова - радистка Кэт из фильма 17 мгновений весны
14:15
Отец отключил интернет игроку в Apex Legends во время матча за выход в финал Видео
14:14
С "вакциной для бедных" у ОП возникли логистические проблемы, с AstraZeneca и Pfizer – тоже Видео
14:06
Газированная вода: вредна ли она для здоровья Видео
13:54
Абсурдная толерантность: алгебра и лыжный спорт стали "расистскими"
13:49
Кулеба предупредил, что грозит Зеленскому в РФ из-за санкций против Медведчука Видео
13:42
У Зеленского оценили скандал с фото вице-премьера Уруского и Кадырова Видео
13:38
Юрий Горбунов спел с Потапом в песне к фильму Скажене весілля 3 Видео
13:35
Шарий не приехал на допрос и обвиняется в уклонении от следствия - СБУ Видео
13:28
Названы города, где в первую очередь запустят Сити-экспрессы Видео
13:15
В Сети появились снимки новых AirPods третьего поколения Фото
12:56
Эпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется Видео
12:53
Уруский ответил на "наезд" Шмыгаля за фото с Кадыровым Видео
12:43
Украина ударила санкциями по российским разработчикам ПО Видео
12:41
Алина Гросу пошутила над Поляковой за издевательство на шоу Видео
12:17
Microsoft и Bethesda проведёт специальное шоу с громкими анонсами
12:12
Первые симптомы ВИЧ: на что важно обратить внимание Видео
12:05
Зеленский опроверг фейк росСМИ насчет водоснабжения Крыма Видео
Реклама
12:00
Гороскоп на 22 февраля для всех: рост бюджета, повышение и запретный риск Видео
11:41
Маша Ефросинина призналась, как решилась стать мужчиной
11:32
Шмыгаль жестко "наехал" на Уруского за фото с Кадыровым
11:30
Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят Видео
11:25
Низкое давление и учащенный пульс: о чем говорит это состояние Видео
11:18
Зеленский рассказал о разногласиях с МВФ и объяснил провал переговоров по новому траншу Видео
10:59
Девушка Макса Михайлюка призналась, когда ей рожать
10:50
Синоптики поделились, чем погода в Киеве скоро удивит Видео
10:48
Эксперт распек Минздрав за поставку в Украину индийской вакцины Видео
10:30
Украина и Польша открыто попросили Байдена "убить" Северный поток-2
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять