Байден не готов к встрече с Путиным: в Белом доме сделали заявление в ответ на анонс Кремля

Встречи Байдена и Путина в скором времени не будет – Белый дом / Фото Reuters

В Белом доме не готовы говорить о встрече президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Речь идет, в том числе, и о телефонных переговорах. Не исключено, что Байден поговорит с Путиным в будущем. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

В ходе своего брифинга она рассказала о том, что Вашингтон пока не готов анонсировать встречу Байдена и Путина. Причем на данный момент нет каких-либо сведения о "дополнительных контактах или телефонном звонке" лидеров Штатов и РФ.Читайте такжеНа встрече Путина и Байдена будет не до Украины

При этом она допустила, что Байден может поговорить с Путиным в определенный момент в будущем.

"Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем", - подчеркнула Джен Псаки.

Встреча Байдена и Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 24 октября сделал заявление о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена в ближайшем будущем. По его словам, пока рано говорить об организации переговоров, однако стороны уже в скором времени должны обсудить такой вопрос.

Спикер Кремля Песков 18 ноября сказал, что встреча Путина и Байдена может состояться до конца нынешнего года. Москва видит необходимость в таких переговорах из-за якобы угрозы НАТО у границ российского государства и ситуации с Украиной. Причем, как заявил Песков, встреча может состояться в дистанционном формате.