Военная атака РФ на Украину и диалог Байдена с Путиным: в США объявили о планах по защите Киева

Поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины остается приоритетом США, сказал Ллойд Остин.
Соединенные Штаты Америки готовы оказать Украине помощь в случае военного вторжения России. Защита территориальной целостности и суверенитета украинского государства остается приоритетом Вашингтона. Штаты уже осуществляли поставки летального оружия и намерены продолжить свои действия в этом направлении. Диалог президента Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным пройдет в контексте таких вопросов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Как сообщает Financial Times, в ходе форума в Калифорнии он напомнил о том, что Россия уже реализовала военное вторжение в Украину в 2014 году. США по-прежнему готовы помогать Киеву в ситуации с отстаиванием территориальной целостности и суверенитета государства.
Остин указал, что Вашингтон готов продолжить поставки летального оружия Киеву и ищет возможности для реализации таких планов. Будущий диалог президента Байдена с главой РФ Путиным станет "возможностью для дипломатии и лидерства".
Также он добавил, что Штаты приложат максимальные усилия для того, чтобы Украина смогла защитить свои земли.
Читайте такжеКорабли, ПТРК и боеприпасы: Украина получила от США мощную военную поддержку для сдерживания России"Мы собираемся продолжить сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в регионе. И мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию", - подчеркнул Ллойд Остин.
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Позиция США по ситуации с войсками у границ Украины
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США введут новые экономические санкции против России в случае нового военного вторжения в Украину. Вашингтон намерен действовать решительно и применить меры, которые ранее американские власти еще не задействовали.
Бывший посол Штатов в Украине Джон Хербст допустил, что Америка готова поддержать Киев военной техникой и санкциями против России. По его мнению, если российское государство все-таки решится на военную операцию, энергетического проекта Северный поток-2 в итоге не будет.
7 декабря состоятся переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух государств обсудят Украину. В Белом доме подчеркнули, что Штаты обеспокоены маневрами российских войск у украинских границ, а Байден в разговоре с Путиным подтвердит поддержку Киева.
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