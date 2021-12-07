УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Нападение России на Украину и "красные линии": в Кремле назвали сценарий диалога Путина с Байденом

7 декабря 2021, 13:59
Прослушать новость
Остановить

Лидеры РФ и США не намерены заводить отношения двух государств в тупик, сказал Дмитрий Песков.

Байден, Путин
Прорыва на переговорах Путина и Байдена не будет - Кремль / Фото Reuters

Прорывов на переговорах президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена ждать не нужно, поскольку это будет рабочий разговор, который произойдет в сложный период. В ситуации с войсками у границ Украины и якобы "продвижением НАТО на восток" лидеры государств показывают, что они готовы к переговорам. Москва, дескать, ни на кого не собиралась нападать, однако у государства есть свои красные линии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, не следует ждать достижения каких-либо значимых договоренностей в ходе диалога Байдену и Путина.

Читайте такжеУкраина, НАТО и "гарантии" для РФ – главные темы: Кремль объявил план переговоров Путина с Байденом"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", - отметил Песков и указал, что решение о реализации такого диалога уже свидетельствует об отсутствии намерений у Москвы и Вашингтона заводить российско-американские отношения в тупик.

Комментируя ситуацию с войсками у границ Украины и якобы расширением НАТО на восток он также сказал, что Россия, дескать не собирается ни на кого нападать, однако при этом у Москвы есть "красные линии", которые видит российское государство.

"Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии", - добавил Песков.

Реклама

Кроме того, в Кремле надеются на равный и взаимоуважительный разговор, в ходе которого Путин намерен объяснить Байдену позицию Москвы по вышеуказанным вопросам.

"Не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Байдена и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре заявил о том, что деятельность НАТО якобы угрожает российским границам, поэтому Кремль намерен настаивать на переговорах с США по этому вопросу и ситуации с Украиной. Также российские власти говорили о работе, связанной с организацией встречи Путина с хозяином Белого дома Байденом.

Впрочем, в Белом доме отрицали вероятность не только встречи Байдена и Путина, но и возможных переговоров. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают об этом вопросе.

Однако в начале декабря в Белом доме объявили о том, что Байден проведет переговоры с Путиным 7 декабря. В ходе разговора он подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поговорит с Путиным о войсках вокруг украинских границ.

Глава Пентагона Ллойд Остин полагает, что диалог Байдена и Путина станет возможностью "для дипломатии и лидерства". По его словам, если Россия пойдет на военное вторжение в Украину, Вашингтон поддержит Киев. Американцы уже ищут возможность для новых поставок летального оружия Украине.

Главред рекомендует:

viber
новости России новости США Кремль Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков
Сейчас вы просматриваете новость «Нападение России на Украину и "красные линии": в Кремле назвали сценарий диалога Путина с Байденом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйкиЛайфхаки из СССР: пять хитростей, к которым прибегали советские хозяйки Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыЛюбовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные перемены Украинцев предупредили о новом курсе доллара: эксперт раскрыл худший сценарийУкраинцев предупредили о новом курсе доллара: эксперт раскрыл худший сценарий На Украину надвигается ледяной "Армагеддон"На Украину надвигается ледяной "Армагеддон" День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитваДень Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва
14:38

Горячая финалистка Танцев со звездами в купальнике засветила голые ягодицы на трескучем морозе

14:37

Двое детей подорвались на бомбе, которую смастерил их дедушка: суд поставил точку в резонансном делеВидео

14:35

В Черкасской области мужчина зверски изнасиловал 7-летнюю родственницу и снимал все на видеоВидео

14:07

Детей от пневмококка будут прививать бесплатно: Минздрав хочет дополнить календарь вакцинацииВидео

14:02

Вкуснейший печеночный торт на Новый год 2022: самый простой рецепт за 15 минут

Реклама
13:59

Нападение России на Украину и "красные линии": в Кремле назвали сценарий диалога Путина с БайденомВидео

13:49

Аркадий Бабченко. Первое поражение Путина и окно возможностей для УкраиныВидеоблоги

13:44

Сбил женщину и не подпускал врачей: за полицейского в Одессе взялось ГБРВидео

13:32

Смертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварииВидео

13:23

Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара

13:00

Гороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

12:56

В Украине могут увеличить штрафы за долги по коммуналке: подробности

12:54

Кого Байден назначит послом США в Украине: стало известно имя кандидатуры

12:53

Ударит мороз, завалит снегом: синоптик рассказала, где и когда ждать ледяной "ад"Видео

12:50

Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратитьВидео

12:28

Имя, возраст, болезни и группа крови: в Днепре стали выдавать специальные браслеты с QR-кодомВидео

12:15

Подарок на Новый год 2022 для кота: чем порадовать пушистого любимца - идеи презентов

12:11

Экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре КиеваВидео

12:02

Сумщина собирается перевыполнить план "Большой стройки" на местных дорогах

11:40

ДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертвВидео

Реклама
11:25

Средняя зарплата в Украине – до 19 тысяч гривен: в Кабмине сделали прогноз на ближайшие 3 годаВидео

11:23

Украину накроет густой туман: в каких областях ухудшится погода

11:22

"Российские ребята уедут в гробах": Резников объяснил, что нужно для отражения удара РФВидео

11:17

51-летняя Ирина Билык показала, как выглядела 30 лет назад

10:38

"Переходите на итальянский": в ресторане в Виннице клиентов якобы отказались обслуживать на украинском

10:24

"Ненавижу украинский": обругавшая таксиста пассажирка извинилась, когда увидела себя в Сети

09:58

Сердце запустилось лишь через 20 минут: украинки в Египте реанимировали утопленникаВидео

09:26

Жуткое ДТП под Черниговом: 11 погибших, много пострадавших

09:26

Много крови и нечеловеческий крик: мусоровоз на глазах у матери раздавил 6-летнюю девочку в НежинеВидео

09:15

К чему снится собака: толкование известных сонников

09:03

После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президентаВидео

09:03

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

09:00

Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

08:49

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколькоВидео

08:26

Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

08:22

Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсямнение

08:06

США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFPВидео

07:56

Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговорыВидео

07:34

В Одессе подростки ради шутки подмешали 14-летней девочке антисептик в колу, она попала в больницуВидео

07:13

Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантинаВидео

Реклама
07:05

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

06:30

Гороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год ТиграВидео

06:27

Острые заявления и шаг к санкциям: к чему приведут обвинения Лукашенкомнение

06:01

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

05:50

Тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление, – врач

05:41

Эти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

05:40

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

05:10

Без трусов, без лифчика, без фотошопа: экс-ВИА Гра шокировала фанатов полной обнаженкой

04:50

Зима опоздала: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки похолоданияВидео

03:46

Безысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитник

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять