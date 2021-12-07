Нападение России на Украину и "красные линии": в Кремле назвали сценарий диалога Путина с Байденом

Прорыва на переговорах Путина и Байдена не будет - Кремль / Фото Reuters

Прорывов на переговорах президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена ждать не нужно, поскольку это будет рабочий разговор, который произойдет в сложный период. В ситуации с войсками у границ Украины и якобы "продвижением НАТО на восток" лидеры государств показывают, что они готовы к переговорам. Москва, дескать, ни на кого не собиралась нападать, однако у государства есть свои красные линии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, не следует ждать достижения каких-либо значимых договоренностей в ходе диалога Байдену и Путина.

Читайте такжеУкраина, НАТО и "гарантии" для РФ – главные темы: Кремль объявил план переговоров Путина с Байденом"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", - отметил Песков и указал, что решение о реализации такого диалога уже свидетельствует об отсутствии намерений у Москвы и Вашингтона заводить российско-американские отношения в тупик.

Комментируя ситуацию с войсками у границ Украины и якобы расширением НАТО на восток он также сказал, что Россия, дескать не собирается ни на кого нападать, однако при этом у Москвы есть "красные линии", которые видит российское государство.

"Россия никогда ни на кого не собиралась нападать. Но у нас есть свои озабоченности, есть свои красные линии", - добавил Песков.

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Кроме того, в Кремле надеются на равный и взаимоуважительный разговор, в ходе которого Путин намерен объяснить Байдену позицию Москвы по вышеуказанным вопросам.

"Не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Переговоры Байдена и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре заявил о том, что деятельность НАТО якобы угрожает российским границам, поэтому Кремль намерен настаивать на переговорах с США по этому вопросу и ситуации с Украиной. Также российские власти говорили о работе, связанной с организацией встречи Путина с хозяином Белого дома Байденом.

Впрочем, в Белом доме отрицали вероятность не только встречи Байдена и Путина, но и возможных переговоров. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают об этом вопросе.

Однако в начале декабря в Белом доме объявили о том, что Байден проведет переговоры с Путиным 7 декабря. В ходе разговора он подтвердит поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поговорит с Путиным о войсках вокруг украинских границ.

Глава Пентагона Ллойд Остин полагает, что диалог Байдена и Путина станет возможностью "для дипломатии и лидерства". По его словам, если Россия пойдет на военное вторжение в Украину, Вашингтон поддержит Киев. Американцы уже ищут возможность для новых поставок летального оружия Украине.

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