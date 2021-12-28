Главная задача Путина: Кулеба объяснил, чего добивается РФ, стягивая войска на границу с Украиной

Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Россия стягивает войска к украинским границам.

Министр отметил, что в декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, а уровень угрозы, который существовал со стороны России, был ниже. За этот год уровень угрозы существенно повысился, заявил он в комментарии "РБК Украина"

"Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", - отметил Кулеба.

В то же время министр говорит, что пока Россия ничего существенного не достигла.

Читайте такжеУгроза вторжения России в Украину: Киев создает штаб территориальной обороны"Из тотальной изоляции, когда с ними вообще никто не разговаривал, Россия вышла еще где-то в 2015-16 годах, когда начала военную операцию в Сирии. С тех пор это волнообразная история: здесь с ней больше разговаривают, потом меньше, потом она что-то делает – и снова больше", - заявил Кулеба.

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Также глава МИД отметил, что "с Россией уже все научились разговаривать".

"Но она все еще не может из этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты. Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин – не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", - подытожил министр.

Возможное вторжение России в Украину

30 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику возле границ Украины.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

15 ноября британское издание Financial Times писало о том, что сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" полномасштабного российского вторжения в Украину. В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч российских военнослужащих рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные секретного характера.

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Как писало издание The New York Times, Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину.

10 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. По его словам, российские власти сказали об этом Америке и миру, а самому Зеленскому об этом обещании сообщил глава Белого дома Джо Байден.

16 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас возле украинских границ находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

18 декабря были опубликованы новые доказательства стягивания российских армейских частей к украинским границам. Издание Medium показало кадры, на которых зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском. Также, согласно новым данным, движение войск России замечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины.

20 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российское военное присутствие возле границ Украины увеличилось, но "не очень критично". По его словам, сейчас нет необходимости вводить военное положение, но если она появится, решение будет принято немедленно.