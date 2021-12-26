В случае войны Россия использует преимущество в Азовском море для давления на юг Украины - Кулеба

Глава украинского МЗС отметил, что с точки зрения безопасности на Азовском море сейчас доминирует Россия.
Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море и использует это в случае войны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В комментарии изданию The Washington Post глава украинского МЗС отметил, что с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия.
"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее как театр военных действий", - сказал Кулеба.
Он также отметил, что Россия может использовать это в случае вторжения в Украину.
"А в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал Кулеба.
Отметим, 10 декабря в пресс-службе ВМС Украины сообщили, что российский военный штаб издал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря. Тогда Российская Федерация перекрыла около 70% акватории Азовского моря.
Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что Россия продолжает стягивать военные силы к границам украинского государства. Компания Maxar Technologies, которая работает в сфере разведки, обнародовала новые спутниковые снимки, демонстрирующие новую концентрацию войск РФ у границ Украины и в захваченном Крыму.
Кроме того, британская компания Janes, деятельность которой связана с обороной и разведкой, также опубликовала спутниковые снимки, указывающие на продолжение стягивание Москвой войск к украинским границам.
В компании указали, что РФ в приграничные с Украиной районы еще с ноября передислоцировала танки, артиллерию и системы противоводушной обороны. Несмотря на ограниченное число военных, Россия может быстро нарастить силы, отправив их на новые места пребывания на поездах и самолетах.
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