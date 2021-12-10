Флот РФ перекрыл 70% Азовского моря и намерен открыть огонь: ВМС Украины сообщили детали

Российские корабли перекрыли большую часть Азовского моря / Reuters

РФ продолжает провокационные действия против Украины. По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря.

Как сообщили в пресс-службе ВМС Украины, российский военный штаб издал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", - говорится в сообщении.

В этих районах, по их словам, проводятся военные учения с артиллерийскими стрельбами.

Где Россия ограничила судоходство / navy.mil.gov.ua

В частности, такие ограничения были введены вблизи портов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

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Ранее сообщалось, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

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