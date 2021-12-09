Без оружия: в Украине рассказали подробности о корабле ВМС у Керченского пролива

Украинское судно "Донбасс"/ Википедия

9 декабря ФСБ России заявило о том, что украинское судно "Донбасс", якобы приблизилось к Керченскому проливу без предварительной заявки на прохождение и расценило это как провокацию со стороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников отметил это очередным российским информационным вбросом.

По словам министра, Российская Федерация продолжает свои манипуляции называя сегодняшний "инцидент" провокацией, поскольку судно "Донбасс" является поисково-спасательным и не имеет никакого оружия на борту.

"Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм", - отметил Резников, передает РБК-Украина.

Также министр отметил, что Азовское море есть акваторией общего пользования, в связи с чем украинские суда имеют полное право находиться там.

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"По словам министра, Российская Федерация продолжает свои манипуляции называя сегодняшний "инцидент" провокацией, поскольку судно "Донбасс" является поисково-спасательным и не имеет никакого оружия на борту", - добавил Резников.

Что заявили в России

9 декабря в России заявили о том, что якобы украинский корабль "Донбасс" ВМС движется в сторону Керченского пролива.

Федеральная служба безопасности требует изменить курс.

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Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

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