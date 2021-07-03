УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе

3 июля 2021, 18:32

Украина может использовать бронекатера проекта Гюрза или беспилотники Bayraktar TB2.

Украина может открыть огонь на поражение по российским кораблям, угрожающим проходу украинских судов через Керченский пролив.

Как говорится в аналитическом материале Defense Express, под огонь украинских сил могут попасть катера Росгвардии.

Журналисты считают, что огонь по противодиверсионным катерам РФ проекта 21980 Грачонок и скоростным транспортно-десантным катерам проекта 02510 БК-16 может вестись как с моря, так и с воздуха.

В первом случае ожидается использование речных бронекатеров проекта 58150 Гюрза, во втором — беспилотников Bayraktar TB2 или вертолетов Ми-14.

Кроме того, напоминается, что в апреле украинские Ми-14 были задействованы в учениях по поражению надводных целей авиационными бомбами, а в июне с их же участием была отработана атака на десантные корабли условного противника.

Реклама

Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.

новости России Керченский пролив новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Алина Гросу публично разделась, чтобы поддержать украинскую сборную по футболуАлина Гросу публично разделась, чтобы поддержать украинскую сборную по футболу Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальникеФиналистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю ДорофеевуДантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву Настя Ивлеева без лифчика задрала майку на публикеНастя Ивлеева без лифчика задрала майку на публике "Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов"Как россиян пустили, в Турции - постоянно *опа": из Киева в Анталию задержали сразу пять рейсов

Последние новости

18:37

Выборы, банковская система и безвиз: в МИД Украины раскрыли планы по Крымской платформе

18:32

Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе Видео

18:12

Гороскоп на завтра 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку Видео

17:35

Призыв к Байдену ударить по СП-2: в Сенате США переполох из-за российского газопровода Видео

17:29

На восьмом году агрессии РФ Путин решил "укрепить братские связи" с украинцами Видео

Реклама
17:14

Счастливчики месяца: что обещает Рыбам гороскоп на июль 2021 Видео

16:57

В Украине взлетят цены на АЗС: названа новая максимальная стоимость Видео

16:53

Гороскоп на 5 июля 2021 всех знаков Зодиака: назван главный счастливчик и ключевой неудачник Видео

16:37

"Контрабанда" оружия в Беларусь из Украины: в ГПС ответили на обвинения Лукашенко

16:29

"Потураев получил в табло": избившая нардепа активистка пригрозила тюрьмой "слугам народа" Видео

15:52

Смерть 14-летнего парня на Львовщине: жители села опровергли удар молнии и озвучили свою версию

15:42

Учения Украины и США Sea Breeze-2021: Россия подняла боевую авиацию над Черным морем

15:36

Удар стихии: Киев и область накроют мощные ливни с грозами, шквалы и град Видео

14:46

Без разрешения поехали на водоем: в Кривом Роге тонули два брата, 9-летнего "откачать" не смогли Видео

14:45

"Далее освистывание гимна!?": британцы требуют извиниться за грубую шутку над формой сборной Украины Видео

14:29

Тушенка, мороженое и сладкая вода: Россия запретила ввоз ряда продуктов с территории Украины Видео

14:02

Украинские рыбаки терпели бедствие в Черном море: РФ заявила о помощи, когда их уже спасли

13:46

Лукашенко не смог "закрыть" границы с Украиной: люди пересекают КПП как ни в чем не бывало Видео

12:49

15-летний насильник шантажом заставил друзей избавиться от тела: новые детали трагедии на Полтавщине

12:43

Не ходил по больницам и сделал первый укол: что говорят врачи о смерти мужчины после инъекции Pfizer Видео

Реклама
12:36

В селе на Львовщине молния убила ребенка Видео

12:03

Переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль 2021 Видео

11:58

Лидер сборной Украины Малиновский дал интервью на украинском и вызвал восторг в Сети

11:48

Франция и Германия – только посредники: Макрон в разговоре с Путиным назвал сценарий по Донбассу Видео

11:21

Британская телеведущая высмеяла форму сборной Украины: карту сравнила с грязным пятном Видео

10:56

Укрзализныця снова угодила в скандал: нардеп пожаловался на грязное и дырявое белье в люкс-вагоне

10:24

Россия не выполняет свои обязательства, но это не повод отказываться от встречи с Путиным - Данилов Видео

10:12

"Родителям будет чему поучиться": Зеленский поддержал сборную Украины перед матчем с "отцами футбола"

09:25

Жара до +34 и грозы: синоптик уточнил погоду в Украине на сегодня Видео

09:25

Гороскоп для Скорпиона на июль 2021: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать Видео

09:06

Замучили до смерти тысячу детей в интернатах: в Канаде после страшных находок сжигают церкви Видео

08:29

Вывезут, скупят и отгребут, или Сказки любителей шоколада по поводу земельной реформы мнение

08:12

В комиссии биобезопасности при СНБО отреагировали на смерть 47-летнего украинца после Pfizer Видео

07:45

В ближайшие месяцы Крым заставит о себе говорить во всем мире – астролог

07:36

Путин поплакался в жилетку Макрона из-за Украины Видео

07:10

"Позорит Украину и делает шутом Зеленского": в Раде призвали нанести удар по режиму Лукашенко Видео

07:01

"Как горячо": Мишель Андраде засветила грудь в прозрачном купальнике

06:30

Почему Путин не торопится встречаться с Зеленским мнение

06:02

В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Фото Видео

05:28

Визит Зеленского в Москву и выборы на Донбассе: в России раскрыли планы Путина по Украине Видео

Реклама
05:02

Новолуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия

04:22

Названы пять привычек, которые нельзя делать сразу после еды Видео

03:50

"У Путина паранойя и воспаленный мозг": эксперт оценил, есть ли угроза большой войны

03:02

Каким способом можно одолеть сильные головные боли - ответ экспертов Видео

02:06

Финалистка Холостяка не удержала грудь в слишком откровенном купальнике

01:37

Как сравнивать Запорожец и Tesla: американский капитан развенчал миф о мощи армии РФ

00:51

Ученые нашли внезапный способ защитить мозг от старения Видео

00:32

В Винницкой области после вакцины от коронавируса умер мужчина Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры Видео

00:11

Названы 4 вещи, которые высасывают из нас энергию каждый день

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять