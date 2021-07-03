Угроза с моря и с воздуха: в Украине не исключили удар по кораблям РФ в Керченском проливе

Украина может открыть огонь на поражение по российским кораблям, угрожающим проходу украинских судов через Керченский пролив.

Как говорится в аналитическом материале Defense Express, под огонь украинских сил могут попасть катера Росгвардии.

Журналисты считают, что огонь по противодиверсионным катерам РФ проекта 21980 Грачонок и скоростным транспортно-десантным катерам проекта 02510 БК-16 может вестись как с моря, так и с воздуха.

В первом случае ожидается использование речных бронекатеров проекта 58150 Гюрза, во втором — беспилотников Bayraktar TB2 или вертолетов Ми-14.

Кроме того, напоминается, что в апреле украинские Ми-14 были задействованы в учениях по поражению надводных целей авиационными бомбами, а в июне с их же участием была отработана атака на десантные корабли условного противника.

Реклама

Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.