Кулеба требует от Евросоюза внести ясность насчет санкций против РФ

Кулеба потребовал ЕС прояснить ситуацию насчет санкций проти РФ / УНИАН

Страны Евросоюза должны подробно объяснить, какие шаги они собираются предпринять, если Россия нападет на Украину, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американской газете Washington Post, опубликованном 18 декабря.

По его словам, отсутствие информации о каких-либо деталях из Вашингтона, Лондона и Брюсселя может заставить Москву усомниться в серьезности намерений Запада ответить на потенциальное вторжение России в Украину.

Ранее мы писали о том, что ЕС продлил экономические санкции против России и призвал ее выполнять свои обязательства согласно минским договоренностям. Как говорил председатель Евросовета Шарль Мишель, Москву ждут "суровая цена" и "масштабные последствия", если она решит вторгнуться на территорию Украины.

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Санкции ЕС против России и риск военного вторжения в Украину

Согласно данным агентства Bloomberg, четыре ведущих государства Европейского Союза – ФРГ, Франция, Италия и Испания – пока не готовы поддержать процедуру ускоренного обсуждения санкций против России в связи с угрозой российского военного вторжения в Украину.

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Европа рассматривает варианты остановки мероприятий, связанных с предстоящим запуском газопровода Северный поток-2 и отключение российских банков от системы финансирования Запада.

Также в ЕС есть страны, которые считают, что Россия не планирует военного вторжения в Украину и стянула войска к украинским границам с целью оказания давления.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС выступают в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовы к жесткому ответу в случае военной атаки России на украинское государство.

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