Глава Китая мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады - Bloomberg / Reuters

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться в Украину во время зимней Олимпиады в Пекине.

Как сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине, начало военных действий во время Олимпиады может втянуть Китай в дипломатическое противостояние.

Bloomberg пишет, что "последнее, что нужно Си Цзиньпину" — чтобы Путин затмил Олимпийские игры развязыванием кризиса в Европе. Агентство отмечает, что китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту председателя КНР.

Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло важность соблюдения традиционной резолюции ООН о перемирии, которое должно начаться за неделю до Олимпийских игр и закончиться через неделю после Паралимпийских игр.

Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля и закончится 20 февраля, Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта. Таким образом традиционное перемирие должно продлиться с 28 января по 20 марта. Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков пишет, что к моменту окончания перемирия в Украине начнется оттепель, которая должна помешать быстрому российскому вторжению.

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Два собеседника агентства, знакомые с недавними западными оценками, утверждают, что Россия вместо полномасштабных военных действий может начать "ограниченное" вторжение в середине февраля, которое будет сопровождаться кибератаками и попытками дестабилизировать ситуацию в Украине.

Bloomberg также отмечает, что Москва не начнет вторжение до получения ответов по предложениям гарантий безопасности. После встречи Госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым представители обеих сторон сообщили, что Вашингтон планирует предоставить ответ на следующей неделе.

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Путина на Олимпиаду в Пекине, российский президент сообщал, что планирует посетить церемонию открытия, которая состоится 4 февраля.

В 2008 году во время летней Олимпиады в Пекине начался вооруженный конфликт в Грузии между властями страны с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия при поддержке России с другой. В Грузии объясняли начало конфликта российской агрессией и провокациями южноосетинских формирований. Россия, Южная Осетия и Абхазия сообщали об агрессии Грузии против мирных жителей Южной Осетии и российских миротворцев.

Сразу после окончания зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года российские военные без знаков различия вошли на территорию Крыма и заняли ряд правительственных зданий. 16 марта в республике прошел референдум о присоединении полуострова к России, его результаты не признала Украина и большинство членов ООН.

По данным западных СМИ, Россия перебросила к границе с Украиной более 100 тысяч военных, в Белом доме утверждали, что Москва в любой момент может использовать провокацию для оправдания начала военных действий.

В Кремле и российском МИД отрицали возможность вторжения в Украину.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме со ссылкой на данные разведки США ранее заявили, что Россия может готовить провокацию на Донбассе. Речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Такой маневр может быть использован как предлог для полномасштабного военного вторжения на территорию украинского государства.

Американские журналисты CNN 19 января опубликовали сведения Министерства обороны Украины, согласно которым россияне завершают концентрацию своих войск у украинских границ и стянули к рубежам уже более 127 000 войск. В ведомстве не исключают нанесение Россией ракетных ударов по стратегическим объектам.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что передвижение войск РФ в приграничных с Украиной районах – это, дескать, "меры предосторожности", связанные с якобы напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО.

Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что российское государство столкнется с небывалыми санкциями в случае военного вторжения в Украину. В таком случае российским банкам запретят работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.