"США решили додавить Путина": эксперт объяснил, будет ли вторжение России и назвал сроки

США пытаются выбить Путина из мировой политики, считает Олег Жданов / Reuters

США и Россия ведут большую игру. Украина в ней – лишь инструмент, но может стать и частичным исполнителем. Как объяснил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду, Штаты пытаются загнать президента РФ Владимира Путина в тупик, поэтому они раздули тему о вторжении и продолжают поднимать градус, вынуждая Россию к конкретным шагам – либо нападать, либо отступать.

"В обоих случаях Путин будет в проигрыше, поскольку Россия к нападению на Украину не готова – нет необходимой группировки войск, способной выполнять боевые задачи. Вот американцы и решили додавить Путина, чтобы он сделал шаг вперед или назад. После чего с Кремлем начнут разговаривать совсем по-другому. Ведь, таким образом, США фактически выбьют Путина из мировой политики и поставят Россию в ряд развивающихся стран, но уж никак не супердержав", - считает Жданов.

По прогнозам военного эксперта, еще как минимум в течение месяца будет сохраняться истерика относительно того, что Путин нападет.

"Как бы там ни было, войну никто не начинает рекламной кампанией – всегда используется фактор внезапности. Сейчас же, после длительной шумихи по поводу готовящегося нападения России, рассчитывать на этот фактор напрасно. Бесконечно тянуть эту песню нельзя, и что-то должно произойти", - считает Жданов.

По его словам, уже сейчас все измотаны истерией, и в феврале может быть последний рывок максимального нагнетания обстановки, чтобы сдвинуть дело с "мертвой точки" или в одну, или в другую сторону.

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При этом Жданов не смог спрогнозировать, к чему в результате приведет нынешняя ситуация, но вряд ли к глобальной войне.

"Подчеркиваю, единственное место, где Путин может применить войска – это Донбасс", - резюмировал военный эксперт.

Как сообщал Главред, Олег Жданов считает, что в случае нападения на Украину Россия вряд ли будет применять ракеты и авиацию. Боевые действия могут носить ограниченный характер.

В частности, Россия сможет применить только сухопутные войска, максимум – артиллерию и ракеты тактического звена вроде "Точки-У", которые летят всего на 100 км.

Возможное вторжение России в Украину

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

CNN писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев шокирован таким заявлением. Мол, Байден дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.

В Белом доме поспешили объяснить слова Байдена. Президент США якобы имел ввиду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян.

"Если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Как пишет Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.

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