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Грозят ли Украине ракетные удары РФ - ответ военного эксперта

21 января 2022, 10:23
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РФ сможет применить только сухопутные войска, максимум – артиллерию и ракеты тактического звена вроде "Точки-У", которые летят всего на 100 км.

Ракета Сатана
Если ракета попадет в жилые кварталы, это вызовет шквал возмущения во всем мире / Фото Reuters

В случае нападения на Украину Россия вряд ли будет применять ракеты и авиацию. Боевые действия могут носить только ограниченный характер. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, если Кремль решит пустит в ход авиацию и ракеты, то психологически это отвернет даже россиян от идеи "освобождения Украины" от "фашистов" и "натовцев".

"Если же ракета или бомба попадет в жилые кварталы города, тут же появится фотография украинской мамы с убитым ребенком на руках. Это будет значить, что Россия убивает мирных граждан Украины, что вызовет шквал возмущения во всем мире", - считает Жданов.

По словам эксперта, Россия сможет применить только сухопутные войска, максимум – артиллерию и ракеты тактического звена вроде "Точки-У", которые летят всего на 100 км.

"А сухопутными войсками Путину будет очень тяжело пройти Украину: он может тут увязнуть в длительных и затяжных боях, чего не выдержит ни российская экономика, ни государственная машина РФ. И тогда уже окружение российского президента может пойти на радикальные меры, то есть на государственный переворот, и отстранение Путина от власти", - предположил Жданов.

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Он объяснил, что для окружения Путина важнее урегулирование вопросов личного характера, то есть денег и недвижимости на территории западных стран.

"Этим Запад и давит на окружение Путина, и брожение в этих рядах идет серьезное – там с каждым днем все меньше тех, кто готов продолжать это противостояние, потому что понимают: их счета, недвижимость и семьи находятся в Великобритании, США, Швейцарии и т.д. и могут попасть под санкции", - добавил Жданов.

Возможное вторжение России в Украину

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом Блинкен надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуаци

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Как пишет Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.

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