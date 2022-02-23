Рада проголосовала в первом чтении за закон о легализации оружия в Украине

За документ, согласно которому даётся право на владение гражданским огнестрельным оружием, отдали свои голоса 274 народных избранника.
В среду, 23 февраля, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о легализации в Украине огнестрельного оружия - О праве на гражданское огнестрельное оружие.
За документ, согласно которому даётся право на владение гражданским огнестрельным оружием, отдали свои голоса 274 народных избранника.
Инициаторами законопроекта О праве на гражданское огнестрельное оружие стали несколько десятков нардепов.
Новый законопроект будет регулировать общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
"Требования этого Закона не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных Силах Украины, воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебными заведениями Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины", – говорится в документе.
Согласно седьмой статье законопроекта, граждане будут иметь право владеть огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, принадлежащие физическим и юридическим лицам, кроме:
- гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
- нарезного оружия калибром более 12,7 мм, если скорость полета его пули превышает 700 м/с;
- револьверов;
- длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;
- накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
- боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
- боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного действия.
Как сообщал Главред, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что у украинцев должно быть право на хранение, а не ношение короткоствольного оружия.
По его словам, это может повысить безопасность граждан, помочь правоохранителям и уменьшить преступность.
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