'Ни дня не теряем': Зеленский сообщил о хороших новостях с юга

Зеленский сообщил о хороших новостях с юга Украины / president.gov.ua

На юге Украины оккупанты пытаются прорваться вперед, но у них ничего не получается. Украинские защитники держат оборону и наносят мощные удары по врагу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент также сообщил о "хороших новостях" с Херсонщины.

"Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем - уменьшаем потенциал оккупантов", - сказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что сейчас самые горячие бои продолжаются на Донбассе. Там ситуация сложная, но контролируемая.

"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов – артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там – просто герои", - добавил Зеленский.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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