Разгромлена уже пятая часть российских войск в Украине - Залужный

Залужный рассказал о потерях россиян на войне / Фото facebook.com/vzaluznyj

На войне в Украине Россия уже потеряла пятую часть своих подразделений, сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В субботу, 13 августа, украинский главнокомандующий провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные сверили оценки потерь оккупантов на войне в Украине.

"Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе - пятая часть подразделений ВС РФ, привлеченных к боевым действиям в Украине, разгромлена", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Милли и американских граждан за действенную поддержку в защите украинского народа и общих ценностей - свободы и демократии.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

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В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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