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На Берлин не дошел: оккупант закончил свой "путь" в Украине, пятеро детей остались без отца

13 августа 2022, 19:07

Наемник прошел 4 войны, но в Украине нашел свою смерть.

Алексей Конищев
Алексей Конищев / t.me/a_shtirlitz

В Украине был ликвидирован наемник ЧВК, который ранее воевал в Чечне, Сирии и ЦАР.

В своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал скриншот некролога захватчика.

Алексей Конищев прошел две чеченские войны, а потом пошел на службу в МВД России. В некрологе говорится, что участие в войне Украине он решил принять в связи с нехваткой денег.

Некролог
Некролог / t.me/a_shtirlitz

Судя по его фото в соцсетях, он был довольно самоуверенным - в его планах было дойти до Киева и Берлина.

Оккупант
Оккупант / t.me/a_shtirlitz

Захватчика дома ждала жена и пять детей.

Напомним, украинские военные мастерски ликвидировали российского командира полка, который прокомандовал всего три дня. Об этом рассказал оккупант своему отцу во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 - полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году. Защитники Украины сбили борт с Клещенко в Харьковской области над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам.

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