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"Путин неудачник, он проиграл": в США назвали рецепт победы Украины в войне с РФ

1 сентября 2022, 15:48

Майкл Хоук уверен в том, что Владимир Путин уже никогда не выиграет в войне с Украиной.

Путин
Владимир Путин / скриншот

У российских оккупантов была плохая разведка и они недооценили своего противника, что является ошибкой номер один в войне с Украиной, заявил офицер Сил специальных операций армии США, капитан в отставке, ветеран боевых действий Майкл Хоук.

"Чтобы положить конец этой войне, нам нужно дать Украине все оружие, которое ей нужно, за исключением ядерного оружия, чтобы остановить преступное вторжение Путина в Украину", - подчеркнул он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Вместе с тем американский спецназовец уверен в том, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл и никогда не выиграет в войне с Украиной: "Даже если вы остановитесь сегодня, вы показали ему, что он не может взять то, что хочет. Он неудачник, он потерян. Теперь вопрос только в том, как долго его народ будет терпеть то, что он делает".

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Хоук также считает, что НАТО необходимо разрешить Украине вступить в Альянс, а затем сказать Путину: "Теперь это НАТО, остановитесь и идите домой, или мы все придем, и мы дадим вам взбучку, и мы привлечем вас к ответственности, и вы потерпите неудачу". Я считаю, что НАТО нужно впустить Украину, и они должны поддержать Украину и выступить против Путина, и я надеюсь, что этой эскалации будет достаточно, и он остановится".

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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