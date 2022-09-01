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"Это будет роковая ошибка": в ВСУ сказали, когда объявят об освобожденных территориях на юге

1 сентября 2022, 15:44

Названия деоккупированных населенных пунктов не сообщают сразу, ведь тогда российские захватчики начнут их обстреливать.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
В ВСУ сказали, когда объявят об освобожденных территориях на юге / Telegram Ермак, "Суспільне"

Украинские военные не могут сразу разглашать названия населенных пунктов на юге, которые им удалось деоккупировать во время контрнаступления, ведь российские захватчики начнут вести по ним обстрелы.

Поэтому разглашение такой информации в первую очередь навредит мирному населению. Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

Она отметила, что в ВСУ намеренно сейчас не сообщают названия этих населенных пунктов, потому что потом россияне могут ударить по ним из артиллерии и авиации. Поэтому спешить с разглашением таких данных сейчас нельзя.

Также Гуменюк объяснила, когда именно ВСУ начнут объявлять информацию об освобожденных территориях. По ее словам, это произойдет, когда защитники Украины продвинутся вперед и "зачистят" населенные пункты.

"Только после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, зачищены от остатков оккупантов, и наши войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить мирных жителей, которые там остались. Только после этого может быть провозглашение высвобождения населенных пунктов. Раньше – это просто очень большая, а может быть и роковая ошибка", – добавила она.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в ВСУ.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

Также стало известно, что США провели с Украиной "военные игры" перед тем, как ВСУ пошли в контрнаступление против оккупантов на юге нашего государства. Такие "игры" были призваны помочь украинским Вооруженным силам понять, как действовать в разных ситуациях для достижения успеха и сколько сил для этого нужно.

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