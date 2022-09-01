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"Грязь Москвы": Данилов жестко ответил на бредни главы СФ о "победе над Украиной"

1 сентября 2022, 14:58

Агрессору РФ должно хватить только одного ресурса – для выплаты репатриаций Украине, уверен секретарь СНБО.

Данилов
Алексей Данилов / Фото Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал бредовое заявление спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что у оккупантов якобы достаточно ресурсов для победы в войне.

Агрессору РФ должно хватить только одного ресурса – для выплаты репатриаций Украине после победы нашей страны в войне, написал он в Twitter.

Секретарь СНБО посоветовал россиянам экономить ресурсы для репатриаций Украины за уничтоженную инфраструктуру, захоронения российских солдат, которых ежедневно сотнями уничтожают ВСУ и для будущего процесса в Международном уголовном суде.

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"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", - добавил Данилов.

'Грязь Москвы': Данилов жестко ответил на бредни главы СФ о 'победе над Украиной'

Что заявила Матвиенко

Ранее Матвиенко заявила, что у России якобі достаточно ресурсов для того, чтобы завершить войну в Украине победой.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", - сказала она.

По словам спикера Совфеда, российская армия оснащена самым современным оружием и техникой, а оккупанты "действуют гуманно – не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры".

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Валентина Матвиенко Алексей Данилов война России и Украины
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