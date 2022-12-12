В Украине существенный дефицит мощности, действуют лимиты потребления электроэнергии – Укрэнерго

Специалисты сталкиваются с проблемами в восстановлении системы из-за масштаба повреждений и плохих погодных условий, сказали в пресс-службе компании.

Сложная ситуация наблюдается в Одесской области, продолжается подключение потребителей - Укрэнерго / коллаж фото УНИАН

В энергетической системе Украины фиксируется существенный дефицит мощности. Масштаб повреждений, связанный с ракетными атаками агрессора России, и погодные условия усложняют восстановительные работы. Лимиты потребления электроэнергии продолжают действовать.

Как сообщили в Укрэнерго, 12 декабря в энергосистеме страны наблюдается существенный дефицит мощности. Российские оккупанты на прошлой неделе совершили уже 8-ю масштабную атаку на украинские энергетические объекты. Также было и две локальные атаки артиллерией и дронами на юге и востоке страны.

"Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы. В Одесской области ситуация все еще сложная, возобновление питания потребителей продолжается", - сказали в компании.

Специалисты работают над восстановлением системы и сталкиваются со сложностями из-за масштабов повреждений и плохой погоды. Лимиты на ограничение потребления электроэнергии продолжают действовать.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме каждому облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления. При превышении лимитов применяются аварийные отключения", - подчеркнули в Укрэнерго.

Отключения света в Украине

Журналисты Forbes в своем материале написали о том, что у Кабмина есть 3 сценария на случай полного прекращения энергоснабжения Украины. Варианты действий заработают в случае отключения света на период от 12 часов до 7 суток. Что будут делать власти зависит от того, по каким объектам агрессор РФ нанесет удары.

В Киевводоканале заявили, что если света в Киеве не будет от 5 до 7 дней, централизовано поставлять воду клиентам компании не удастся. Людям советуют запасаться водой для бытовых и технических нужд.

В Укрэнерго сообщали, что энергетические сети скоро могут перевести на плановые графики отключения света. Такой шаг можно будет предпринять после того, как сократится дефицит мощности.

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