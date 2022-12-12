glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Удар беспилотников по авиабазе в Рязани: уничтожен майор ВВС России

12 декабря 2022, 14:18
Евгений Навлютов служил в военном городке Шайковка Калужской области.
Евгений Навлютов
Евгений Навлютов / Novgaz-rzn.ru

В результате атаки на российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях был уничтожен майор ВВС РФ Евгений Навлютов.

Он погиб 5 декабря на аэродроме Дягилево в Рязанской области, пишут росСМИ.

Отмечается, что Навлютов служил в военном городке Шайковка Калужской области. Вместе с ним службу здесь проходил и Александр Шнотин, который также погиб при ударе по Дягилево. При этом подчеркивается, что в Рязань оба военных РФ приехали "в командировку".

Подчеркивается, что на родном аэродроме погибших похожее ЧП случилось два месяца назад. 7 октября над взлетно-посадочной полосой в Шайковке взорвался беспилотник.

Также уточняется, что пятеро раненых с аэродрома доставили в ОКБ. Ими оказались российские военные в возрасте от 27 до 42 лет. В основном у них открытые раны конечностей. Один пострадавший (с ушибом) обошелся без госпитализации.

Удар беспилотников по авиабазе в Рязани: уничтожен майор ВВС России
/ Novgaz-rzn.ru

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

Читайте еще:

Рязань взрыв война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:36

Король Чарльз III готовит серьезный переполох для Меган Маркл и Гарри

14:19

Официальное заявление ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" (Львовская табачная фабрика) актуально

14:18

Удар беспилотников по авиабазе в Рязани: уничтожен майор ВВС РоссииВидео

13:58

Закуска на Новый год 2023, которая разлетается за 2 минуты: самый быстрый рецептВидео

13:54

Перебрасывают технику ближе к границе с Украиной: в Беларуси заметили активность войск РФВидео

Реклама
13:47

"Ракеты еще есть": в ВСУ предупредили об угрозе нового массированного удара РФВидео

13:42

Запретить нельзя разрешить: почему собаки едят траву

13:16

В Украине существенный дефицит мощности, действуют лимиты потребления электроэнергии – УкрэнергоВидео

12:55

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещи нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

12:51

В Мелитополе взорвали базу с сотрудниками ФСБ: детали мощного удара ВСУВидео

12:50

Что подарить маме на Новый год-2023: 7 подарков в год Черного Кролика, которые она оценит

12:23

16 лет спустя: как сейчас выглядит Лена Полено из Счастливых вместе

12:22

Певица Шер рассказала о трагедии в своей семьеВидео

11:54

Тотальный блэкаут в Украине – реальный сценарий, люди могут переехать в села – КулебаВидео

11:51

"РФ уже проиграла": у Зеленского объяснили, что ждет Россию после фиаско в войнеВидео

11:42

"Бог был в последнем поезде из Мариуполя": в США легендарная певица записала песню о войне в УкраинеВидео

11:30

Страны G7 и ЕС помогут внедрить реформу градостроительства - Кубраков

11:19

Зима ограничивает применение авиации: эксперт назвал главную проблему для ВСУВидео

11:05

"Там сошли с ума": дальнобойщик Гостюхин отрекся от сестры и дочки из-за войны в Украине

11:00

"В комнате лежали гениталии, глаза, срезанная кожа": украинский военный про русский пленВидео

Реклама
10:53

План "Ноев ковчег": политолог поведал, как будут эвакуировать Путина и "кремлевских" в ВенесуэлуВидео

10:43

"Десятки оккупантов отправятся домой в пакетах": на Запорожье ВСУ накрыли огнем базы военных РФВидео

10:34

"Путин пришел нас уничтожить": Кулеба разнес противников "бавовны" на военных базах в РоссииВидео

10:19

Опытные хозяйки всегда держат сыр в морозилке: в чем хитрость

10:05

РФ хочет захватить 4 области Украины: в британской разведке назвали приоритетное направлениеВидео

10:01

Путин упал с лестницы и повредил копчик - британские СМИВидео

09:37

"Еле живой остался": ВСУ накрыли из HIMARS базу вагнеровцев в СватовоВидео

09:33

Эксперт рассказал, активизируют ли враги ракетные удары по Украине после атак дронов по РФВидео

09:33

Мощные танки Leopard 2 для Украины: Кулеба объяснил, почему пока не удается получить машиныВидео

09:30

Дочь-"халк" Шукшиной выложила фото, где ее "бампер" в стрингах практически закрыл весь экран

09:06

"У Путина может упасть планка": эксперт объяснил, что получила Украина после "бавовны" в РоссииВидео

09:06

Хватает ли в ВСУ людей: в Минобороны рассказали, с какой проблемой столкнулась украинская армияВидео

09:01

Российского певца задержали в аэропорту Молдовы из-за поддержки России

08:59

ПВО для Украины и формула мира: детали телефонного разговора Зеленского и БайденаВидео

08:34

Путинская идеология никуда не исчезнет после войнымнение

08:29

Монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг: как поменяли механизмВидео

08:10

Гороскоп на сегодня 12 декабря 2022: Ракам – активность, Девам – нервозность, Рыбам – перемены

08:09

Николаева и Орбакайте гонят из России из-за "украинского наряда"

07:57

Россия хочет, чтобы Украина сдалась и пошла на "диалог": Резников предупредил о сложных 2 месяцахВидео

07:39

"Не вижу разницы между народами Украины и России": Тимощук заговорил на 11 месяце войны

Реклама
07:30

Гадания на Андрея: волшебные предсказания на любовь и фортунуВидео

07:04

До нового года ВСУ начнут входить в Крым, война закончится весной 2023-го – полковник запаса СвитанВидео

07:00

Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022: Овнам – болезни, Львам – опасности, а Рыбам – нервотрепка

06:58

"Польша с другой стороны, ты в курсе?": ВСУ поймали оккупанта-"охотника на поляков"Видео

06:33

Лукашенко дал заднюю: Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину – ISWВидео

06:30

День сухопутных войск Украины: как поздравить украинских защитников

06:18

В чем особеность ситуации в Бахмутемнение

06:00

Гороскоп таро на неделю 12-18 декабря 2022: Тельцы окажутся на финише, а Рыбам придется попотеть

05:00

День Андрея Первозванного 2022: когда отмечают праздник и что нельзя делать

05:00

Женский гороскоп на неделю 12-18 декабря: Рыбам – нервотрепка, Овнам - неадекватность

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять