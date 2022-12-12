Удар беспилотников по авиабазе в Рязани: уничтожен майор ВВС России

Евгений Навлютов служил в военном городке Шайковка Калужской области.

Евгений Навлютов / Novgaz-rzn.ru

В результате атаки на российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях был уничтожен майор ВВС РФ Евгений Навлютов.

Он погиб 5 декабря на аэродроме Дягилево в Рязанской области, пишут росСМИ.

Отмечается, что Навлютов служил в военном городке Шайковка Калужской области. Вместе с ним службу здесь проходил и Александр Шнотин, который также погиб при ударе по Дягилево. При этом подчеркивается, что в Рязань оба военных РФ приехали "в командировку".

Подчеркивается, что на родном аэродроме погибших похожее ЧП случилось два месяца назад. 7 октября над взлетно-посадочной полосой в Шайковке взорвался беспилотник.

Также уточняется, что пятеро раненых с аэродрома доставили в ОКБ. Ими оказались российские военные в возрасте от 27 до 42 лет. В основном у них открытые раны конечностей. Один пострадавший (с ушибом) обошелся без госпитализации.

/ Novgaz-rzn.ru

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

Читайте еще: