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Почему Украине не позволят одержать быструю победу над РФ: эксперт дал ответ

8 января 2023, 10:37
Война идет в двух плоскостях - наша национально-освободительная война, которую мы ведем с помощью партнеров, и война, которую ведут партнеры нашими руками.
Олег Жданов
​ Война в Украине идет в двух плоскостях, сказал Олег Жданов / Фото УНИАН

США и Великобритания вероятно не хотят затягивания войны в Украине - такой сценарий никому не выгоден. В то же время должны быть решены определенные геополитические задачи, главная из которых – ослабить РФ настолько, чтобы она, например, согласилась передать свое ядерное оружие под внешний контроль или объявила себя безъядерной державой. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, война в Украине идет в двух плоскостях: в плоскости суверенитета и территориальной целостности Украины – это наша национально-освободительная война, которую мы ведем с помощью наших партнеров, а также в плоскости геополитики – это война, которую ведут наши партнеры нашими руками.

Если РФ согласится на передачу или утилизацию ядерного вооружения, тогда будет подписан какой-нибудь "парижский меморандум" о гарантиях безопасности России.

"Однако быстрая победа Украины не может способствовать решению этой задачи, ведь из России нужно вытянуть весь ее военный потенциал, чтобы Путин, как старуха в "Сказке о рыбаке и рыбке", остался у разбитого корыта", - объяснил Жданов.

Военный эксперт напомнил, что когда Путин начинал войну, у него было все - регулярная армия, вооружение, причем частично модернизированное, и многое другое. А сегодня у него заканчиваются вооружения, с мобилизацией проблемы, а завтра российские элиты могут ему сказать заканчивать войну.

"В этом случае наступит политический коллапс, кризис в Российской Федерации, и у Путина не будет другого выхода, кроме как идти на компромисс. Но Путин этого сделать не может, поэтому, скорее всего, компромисс будет достигаться уже без него – после его отстранения от власти.

"Россия будет настолько ослаблена и настолько обескровлена этой войной – и экономически, и финансово, и в военном плане, что новые представители РФ будут согласны на любые условия: и на границы Украины 1991 года, и на то, что Крым – это Украина, и на передачу ядерного оружия под контроль МАГАТЭ. А добиться этого можно только военным путем", - сказал Жданов.

Эксперт считает, что РФ уже прошла бо́льшую часть пути к этому состоянию. В частности, она потеряла регулярную армию, "которая была основой основ восседания Путина в кресле президента".

"Теперь трон фактически повис в воздухе – без регулярной армии, на одних лишь полиции и Росгвардии далеко не уедешь. Тем более, Путин зацепил глубинный народ мобилизацией. И из-за этой мобилизации в России вполне может повториться ситуация 1917 года, когда мобилизованные не хотели идти на фронт, а потому встали под знамена большевиков, которые обещали им "мир, труд, май". То же самое может произойти и в современной России. Середину пути она уже прошла", - резюмировал Жданов.

Как сообщал Главред, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

Тем временем начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов считает, что 2023 год может стать победным для Украины. А Россию в этом году ждет трансфер власти. При этом только время покажет, кто придет в РФ к власти – реваншисты или более лояльные политики – после того, как из "трона" скинут российского диктатора Владимира Путина.

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