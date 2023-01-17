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Пути к победе РФ в Украине нет - Financial Times

17 января 2023, 07:35
Путин втянул свою страну в войну из-за неспособности принять утрату статуса великого государства и понять новую систему, основанную на сотрудничестве.

Владимир Путин
Путин перестарался в Украине, пишет автор статьи / Фото УНИАН

Вторжение России в Украину пошло не по плану. Даже если РФ мобилизирует тысячи своих граждан и предпримет новую попытку захватить Киев, прорыв на поле боя не сможет принести России крепкую победу

Об этом говорится в статье международного обозревателя Гидеона Рахмана для Financial Times.

"Представьте себе, что силы Путина смогли совершить чудо, победили Украину и свергли правительство Зеленского. Что тогда? Реальность такова, что раненая и изолированная Россия тогда застряла бы в партизанской войне, которая длилась бы десятилетиями, и Афганистан выглядел бы как пикник. Оккупационные силы или коллаборационистское правительство в Киеве в таком случае будут находиться под постоянными нападениями. "Победа" вовлекла бы Россию в долгосрочную катастрофу", - говорится в статье.

Путин и его союзники продолжают тешить себя историей. Но, как отметил в своей статье Дмитрий Тренин, "впервые в истории России у России нет союзников на Западе". При этом антироссийская коалиция выходит далеко за пределы Европы.

В новой ситуации России остается искать друзей в Азии и Африке. Кремль в определенной степени радуется тому факту, что ведущие страны "глобального юга", такие как Китай, Индия, Южная Африка и Индонезия, не присоединились к международным санкциям, направленным против России. Но, за исключением Ирана, эти страны и не предоставили России военную поддержку, которая бы соответствовала поступающему в Украину западному оружию. Опора на глобальный юг предполагает переориентацию российской экономики, которая в последние 30 лет строилась преимущественно на экспорте энергоносителей в Европу. Кроме того, Россия сейчас опасно зависит от Китая.

Российский диктатор Путин втянул свою страну в войну из-за неспособности принять утрату статуса великого государства и понять новую систему, основанную на сотрудничестве между государствами под эгидой ЕС и НАТО.

Если бы Путин был готов согласиться с тем, что Россия навсегда находится на уровне ниже сверхдержав, для российской государственной власти была бы возможность играть роль балансирующей средней силы.

"Путин же перестарался в Украине. Ироничный результат состоит в том, что Россия, скорее всего, выйдет из этой войны еще более уменьшенной как глобальное государство. Безысходная ситуация в ней привела к определенному нигилизму среди части элиты страны, а телевизионные болтуны вслух фантазируют о ядерной войне и Армагеддоне. Российские стратеги, все чаще выдвигающие аргументы в пользу продолжения борьбы, делают это не потому, что видят реалистичную перспективу победы, а потому, что поражение слишком сложно представлять", - говорится в статье.

Бывший полковник российской военной разведки, а впоследствии директор ныне закрытого Московского центра Карнеги Тренин утверждает, что "хотя теоретический путь к капитуляции существует", для России этот вариант неприемлем, поскольку приведет к "национальной катастрофе, вероятному хаосу и безусловной утрате суверенитета". По словам Тренина, у России нет другого выбора, кроме как быть "страной-воином, защищая свои суверенитет и целостность", даже если это потребует "значительных жертв" в течение "многих лет".

Как сообщал Главред, ы 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. Аналитики американского Института изучения войны описали несколько возможных сценариев.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также заявлял, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует атаку в Запорожской области. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны.

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