Россия на этой неделе готовит реванш - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне уже не так сильны, как это было год назад.

Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе действительно может быть реванш со стороны России.

Во время своего общения с изданием Welt Зеленский отметил, что они уже не так сильны, как год назад.

"Действительно может быть реванш со стороны России на этой неделе, говорят, следует ожидать наступление. Соответственно есть нервозность. Некоторые регионы Украины так живут с 2014 года", - говорится в сообщении.

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Президент отметил, что россияне уже не так сильны, как год назад. По его словам, даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать Украину.

"Сегодня они ослабли, а мы стали сильнее. Кроме того, у них нет такой мотивации, как у наших солдат. Мы боремся в своей стране, мы защищаем наши дома и семьи. Когда мы проигрываем, мы действительно теряем все: наши дома , членов нашей семьи. Мы живем здесь", - добавил президент.

Угроза массированной атаки россиян

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в годовщину масштабного вторжения в Украину российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине или усилить атаки на фронте. Он не исключил, что причиной этого может быть желание оккупантов показать "сакральность" даты 24 февраля.

Игнат подчеркнул, что российские захватчики пытаются деморализовать украинцев, нагнетая ситуацию. "Все говорят о сакральных датах – 23 февраля – их дне "защитника отечества", то есть дне приближающейся советской армии. Следующий день – это годовщина вторжения на нашу землю. Возможно, хотят до этой даты постоянно держать нас в напряжении", - подчеркнул он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого. При этом захватчики в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

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