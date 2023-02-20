Путин – маргинал, а Макрон зря тратит время: Зеленский заявил, что с Россией говорить не о чем

Позицию агрессора России невозможно изменить, Москва приняла решение мечтать о восстановлении СССР и двигаться к изоляции, сказал Владимир Зеленский.

Полномасштабное нападение на Украину превратило Путина в маргинала - Зеленский / Коллаж скриншот YouTube

Переговоры со страной-оккупантом Россией – зря потраченное время, позицию Москвы изменить невозможно. Российское государство мечтает восстановить СССР и стремительно направляется к мировой изоляции. Решение главы Кремля Владимира Путина развязать полномасштабную войну против Украины сделало его политическим изгоем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera украинский гарант, комментируя слова президента Франции Макрона о том, что нужно оставить пространство для диалога с РФ, назвал такую инициативу бессмысленной.

"Это будет бесполезный диалог, на самом деле Макрон зря тратит время. Я пришел к выводу, что мы не можем изменить позицию РФ", - полагает Зеленский.

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По словам главы государства, Москва сама выбрала курс на мечты о советском империализме и мировой изоляции, поэтому диалога здесь не может быть.

"Если россияне решили изолироваться, мечтая о восстановлении старой советской империи, то мы ничего не можем с этим поделать, это их дело - сотрудничать или нет с сообществом наций на основе взаимного уважения", - добавил Зеленский.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что решение развязать полномасштабную войну России против Украины "маргинализировало Путина".

Переговоры Украины и России

Ранее российский, дескать, "дипломат", заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что агрессор Россия якобы готова вести переговоры с Украиной. В пропагандистском стиле он сказал, что Москва готова говорить "без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ сказал, что подобная риторика Москвы лишний раз подчеркивает – оккупанты не готовы убраться с территории Украины и не хотят нести ответственности за свои преступления.

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что переговоры Украины с Россией могут быть только после того, как Москва потерпит поражение в войне. По его словам, исход войны предопределен, а Запад должен предоставить Киеву нужные средства для достижения успеха.

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Наступление России: