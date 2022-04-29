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Защитники Мариуполя в обмен на "ПМР": Гиркин раскрыл неожиданный сценарий тайных переговоров

29 апреля 2022, 23:36

Задачей подразделений ВСУ в "ПМР" якобы является захват крупного хранилища боеприпасов, утверждает Игорь Гиркин.

Гиркин
Игорь Гиркин / УНИАН

В качестве аргумента на тайных переговорах по разблокированию защитников Украины в Мариуполе Киев называет условие ненападения на Приднестровье, заявил бывший лидер пророссийских боевиков Игорь Гиркин (Стрелков).

Как пишет он в своем Telegram, якобы украинская сторона шантажирует Кремль угрозами "захвата" Приднестровья.

Основой для подобных угроз, по его словам, является некая организованная совместная румыно-украинская коалиция, которая уже подготовлена в любой момент начать военную операцию на территории Приднестровья.

Он также утверждает, что задачей подразделений ВСУ в "ПМР" якобы является захват крупного хранилища боеприпасов.

По его словам, боевые действия в Приднестровье будут иметь место вне зависимости от того, согласится ли Москва на выдвинутые условия, или нет.

"Если Кремль поддастся на шантаж, то "партнеры"… все равно захватят Тирасполь", — добавил Гиркин.

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Ранее Гиркин заявил, что Крымский мост обречен на уничтожение Вооруженными силами Украины.

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Игорь Гиркин война России и Украины
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