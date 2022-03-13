Армия Путина усиливается военными из Армении, готовят наступление на Киев - Генштаб ВСУ

Россия проигрывает наземную борьбу, украинские защитники продолжают крушить вражескую технику и самих захватчиков.
Российские войска на подступах к Киеву с восточной стороны перешли к обороне. Не исключено, что после пополнения сил будет предпринята попытка наступления на левобережную часть.
Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, противник блокирует трассу Е95 в направлении Бровары-Борисполь и продолжает перегруппировку войск.
"Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", - говорится в сообщении.
Оккупанты усиливают армию
Россия проигрывает наземную борьбу, украинские защитники продолжают крушить вражескую технику и самих захватчиков. Поэтому те, как сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, усиливают свои позиции.
Российские захватчики усиливают свои позиции военными из Армении. А морпехов из Тихоокеанского флота эшелонами отправляют в Беларусь.
"По имеющейся информации, в течение 9 – 10 марта в Россию переместили 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа", – сообщили в Генштабе.
Этих бойцов государство-агрессор будет отправлять в зону боевых действий.
Морпехов завозят в Беларусь
Приблизительно 1 500 бойцов 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Беларусь.
Кроме того, в 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.
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Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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