Армия Путина усиливается военными из Армении, готовят наступление на Киев - Генштаб ВСУ

Войска России / Reuters

Российские войска на подступах к Киеву с восточной стороны перешли к обороне. Не исключено, что после пополнения сил будет предпринята попытка наступления на левобережную часть.

Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, противник блокирует трассу Е95 в направлении Бровары-Борисполь и продолжает перегруппировку войск.

"Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", - говорится в сообщении.

Оккупанты усиливают армию

Россия проигрывает наземную борьбу, украинские защитники продолжают крушить вражескую технику и самих захватчиков. Поэтому те, как сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, усиливают свои позиции.

Российские захватчики усиливают свои позиции военными из Армении. А морпехов из Тихоокеанского флота эшелонами отправляют в Беларусь.

"По имеющейся информации, в течение 9 – 10 марта в Россию переместили 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа", – сообщили в Генштабе.

Этих бойцов государство-агрессор будет отправлять в зону боевых действий.

Морпехов завозят в Беларусь

Приблизительно 1 500 бойцов 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Беларусь.

Кроме того, в 820-м главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорск) проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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