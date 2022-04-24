"Ребенок-солдат" Путина погиб в Украине: итальянские СМИ написали слезливую статью об оккупанте РФ

Роман Акимов пошел воевать в Украину в 18 лет / Фото gornovosti.ru

Итальянское издание Today.it опубликовало статью под названием "Роман Акимов, путинский "ребенок-солдат", убитый в Украине: ему было 18 лет" (Roman Akimov, il "soldato bambino" di Putin ucciso in Ucraina: aveva 18 anni").

"Чистое лицо, больше похожее на ребенка, чем на человека, готового к войне, тяжелая военная шинель и меховая шапка на голове. Это изображения Романа Акимова, которые у нас есть. В свои 18 лет он стал самым молодым бойцом путинской армии, погибшим в бою в Украине. Он - один из более чем двадцати тысяч погибших в рядах россиян", - говорится в статье.

"Его отправили на фронт всего в 18 лет. Изуродованные останки удалось идентифицировать только по ДНК. Словно в бесконечной спирали ужаса и горя, прошло три недели, прежде чем родители, Евгения и Иван, узнали о своем сыне", - написали журналисты.

Эта статья привлекла внимание пользователей соцсетей, в том числе и Facebook. Вот что они пишут:

"Все дети в мире не обязаны быть солдатами. Они должны быть детьми. Это работа, которую они должны делать"

"Почему происходит этот ужас? Бедный парень. Пусть земля ему будет пухом. Аминь"

"Бедная душа, он точно не хотел этой войны... Надеюсь, что карма придет к каждому и виновные заплатят за свои преступления".

То есть смерть путинского военного вызывает сочувствие. Пользователи соцсети вряд ли знают, чем занимался этот "ребенок"-оккупант в Украине.

Роман Акимов - что о нем известно

Роман Акимов родился в 2004 году и жил в поселке Шапкино Енисейского района. С детства он мечтал стать военным, и через полгода после окончания школы пошел служить в армию, пишет Obozrevatel со ссылкой на журналиста Андрея Лучкова.

Акимов сразу же подписал контракт, и через три месяца его отправили в Украину. Родители всячески поощряли сына. Еще со школы на Романа примеряли образ военного.

Роман Акимов в детстве

Акимов служил в Приволжско-Уральском военном округе, куда входят и зенитно-ракетные войска.

Погиб российский оккупант возле Харькова. Этот украинский город путинская армия два месяца равняет с землей, убивая мирных жителей. Оккупанты каждый день обстреливают жилые кварталы, больницы, школы, детские сады.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля. Роман Акимов погиб 17 марта. За это время контрактник, которого итальянские СМИ назвали "ребенком", мог принести горе не в одну украинскую семью. Кстати, в России Акимова наградили орденом мужества, посмертно.

Акимова наградили в РФ ордном мужества / Фото gornovosti.ru

Отметим, по официальным данным на утро 24 апреля 2022 года, от рук российских оккупантов погибли 213 детей и более 389 - ранены.

Как сообщал Главред, в Мариуполе убит Валерий Кирсанов, который в 2015 году наводил российских РСЗО Град на микрорайон Восточный. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В марте в Чернобаевке Херсонской области украинские защитники ликвидировали командующего 8-й армией южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

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