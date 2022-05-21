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Новая попытка захватить Киев и Харьков: эксперт назвал условие, при котором армия РФ пойдет в атаку

21 мая 2022, 01:33

С каждым днем Украина становится сильнее, а Россия - слабее. При этом обстрелы Киева, безусловно, еще будут продолжаться.

Тарас Загородний оценил, решится ли Кремль еще раз попытаться взять Киев и Харьков / Коллаж УНИАН

Кремль наряд ли решится на вторую попытку захватить столицу Украины Киев, а также Харьков. Политический и экономический аналитик Тарас Загородний считает такой сценарий маловероятным.

"Потому что опять-таки у Украины уже появились современные вооружения. Также вокруг Киева уже выстроено несколько линий обороны с фортификационными сооружениями, бетонкой. Уже есть Территориальная оборона, обученные люди", - сказал Загородний во время чата на Главреде.

По его словам, Россия отступила от Киева, Харькова, Чернигова не от хорошей жизни – российские войска выбили от этих городов.

"Они не смогли взять ни одного приграничного города. Да, взяли Херсон, но там своя история, в которой еще предстоит разобраться и выяснить, как так оказалось, что этот город оказался беззащитен. А те города, которые защищались, россияне взять не смогли. Для них важно было взять Харьков, но они этого сделать не могут. Они пытаются окружить группировку украинских войск на Донбассе, но эта попытка длится уже месяц – и безрезультатно. Там идут тяжелые бои, есть потери с нашей стороны, но реально у России продвижения нет", - отметил эксперт.

При этом аналитик назвал условие, при котором путинские солдаты все же могут попытаться захватить Киев.

"Если вдруг наш фронт рухнет на Донбассе или других направлениях, то, конечно же, повторная попытка захватить Киев и Харьков будет предпринята Россией", - сказал Загородний.

Он добавил, что с каждым днем Украина становится сильнее, а Россия - слабее.

"Потому я не верю сейчас в новую попытку взять Киев нахрапом – у РФ просто нет сил для этого. Однако обстрелы Киева, безусловно, еще будут продолжаться", - резюмировал Тарас Загородний.

Смотрите новости Киева онлайн:

Как сообщал Главред, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ветеран вооруженных сил США Дэн Райс заявил, что битва под Киевом войдет в учебники по военной истории, ведь украинским защитникам удалось преодолеть силу, которая их значительно превосходила. Райс считает, что переломным моментом в войне стала битва к северу от Киева – в Мощуне и Ирпене.

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