"Уже показывают результаты на поле боя": ВСУ получили 6 гаубиц М109 от Латвии

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил своего латвийского коллегу.
Латвия передала ВСУ еще шесть американских гаубиц M109. Также на днях наши защитники получили вертолеты Ми-17 и Ми-2.
Эти САУ уже находятся на фронте и показывают результаты на поле боя, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
Он поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и весь латвийский народ за поддержку Украины.
"Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен своему латвийскому коллеге Пабриксу и народу Латвии за непоколебимую поддержку. Вместе мы победим!", – написал Резников.
Военная поддержка Украины
Отметим, 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.
Соединенные Штаты Америки предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.
Также сообщалось, что Британия обещает работать над увеличением военной и гуманитарной помощи для Украины. А британский министр иностранных дел Лиз Трасс утверждает, что пойдет по пути Бориса Джонсона и будет самым большим другом Украины.
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