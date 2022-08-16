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"Уже показывают результаты на поле боя": ВСУ получили 6 гаубиц М109 от Латвии

16 августа 2022, 12:00

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил своего латвийского коллегу.

Алексей Резников
Алексей Резников / скриншот

Латвия передала ВСУ еще шесть американских гаубиц M109. Также на днях наши защитники получили вертолеты Ми-17 и Ми-2.

Эти САУ уже находятся на фронте и показывают результаты на поле боя, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Он поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и весь латвийский народ за поддержку Украины.

"Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя. Я искренне благодарен своему латвийскому коллеге Пабриксу и народу Латвии за непоколебимую поддержку. Вместе мы победим!", – написал Резников.

Военная поддержка Украины

Отметим, 1 августа Украина получила новую партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь оккупантов будут лупить еще 4 HIMARS. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этого лета на передовой!"- написал министр.

Соединенные Штаты Америки предоставят правительству Украины дополнительно 4,5 млрд долларов, в результате чего общая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигнет 8,5 млрд долларов.

Также сообщалось, что Британия обещает работать над увеличением военной и гуманитарной помощи для Украины. А британский министр иностранных дел Лиз Трасс утверждает, что пойдет по пути Бориса Джонсона и будет самым большим другом Украины.

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война в Украине военная помощь Алексей Резников
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