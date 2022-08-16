"Какая неожиданность": в Минобороны РФ внезапно назвали диверсией взрывы в Крыму

В РФ сообщили о повреждении железнодорожного полотна, ЛЭП, электростанции и жилых домов.
В аннексированном Крыму раздались мощные взрывы на складе оккупантов в Джанкое. В Минобороны РФ удивили своим признанием, что взрывы произошли в результате диверсии. Об этом сообщают росСМИ.
Стоит отметить, что взрывы произошли утром, а отреагировать на это российское ведомство решило лишь через несколько часов - в обед.
Также там признались, что там было повреждено железнодорожное полотно, ЛЭП, электростанцию и жилые дома. О других подробностях там не сообщают.
Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян также не оставила без внимания взрывы в Джанкое.
"В Джанкое диверсия", - написала она.
Пользователи соцсетей высмеяли ее и Россию за то, что так "быстро" решили отреагировать на взрывы:
- "Серьезно? Только узнали?";
- "О, правду начали говорить";
- "Это было ясно еще с Севастополя";
- "Уже хорошо, что не "детонация" и "возгорание";
- "Какая неожиданность, надо же! А до этого не диверсии разве были?";
- "Да неужели"
Взрывы в Крыму 16 августа
Утром во вторник, 16 августа, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма раздались взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
Военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что на месте взрыва в Джанкое была военная техника, которую собирались перебрасывать на территорию Херсонской и Запорожской областей. По его данным, там хранились зенитно-ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", Грады" и разные САУ.
Он назвал Джанкой "очень жирной целью".
"Джанкой это очень жирная, жирная цель узловая транзитная. И эта очень жирная цель ждала своего времени. Как и другие цели ждут своего времени. Ведь на каждом объекте есть свой головотяп. Ага. Реинтеграция Крыма началась", — написал Коваленко.
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